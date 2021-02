Абрамович пообещал футболистам «Челси» бороться с расизмом

Как сообщило британское издание Daily Mail, игроки клуба нашли на тренировочной базе персональные письма от предпринимателя. Он сообщил своим футболистам, что выделит средства на борьбу с расовой дискриминацией в клубе. Это будут и его личные деньги, и финансирование от руководства клуба.

Here’s the letter Roman Abramovich has sent to all Chelsea players today, pledging his backing and support following the racist abuse suffered by Reece James. pic.twitter.com/0JY94cffX1