Абрамович пообещал футболистам «Челси» бороться с расизмом

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович пообещал «лично каждому футболист» команды бороться с расизмом. Он был потрясён оскорблениями, нанесёнными Рису Джеймсу в социальных сетях.
Как сообщило британское издание Daily Mail, игроки клуба нашли на тренировочной базе персональные письма от предпринимателя. Он сообщил своим футболистам, что выделит средства на борьбу с расовой дискриминацией в клубе. Это будут и его личные деньги, и финансирование от руководства клуба.
Я хочу, чтобы вы знали, что как игроки вы получаете мою поддержку и абсолютную поддержку клуба. Расизму нет места ни в нашем клубе, ни в нашем обществе. Наш клуб борется с расизмом, антисемитизмом и всеми формами дискриминации, — отметил Абрамович.
Hereâs the letter Roman Abramovich has sent to all Chelsea players today, pledging his backing and support following the racist abuse suffered by Reece James. pic.twitter.com/0JY94cffX1
В прошлом месяце 21-летний защитник «Челси» Рис Джеймс получил в Instagram сообщения с расистскими оскорблениями. Он опубликовал переписку, где его обозвали обезьяной.
В ответ «Челси» выступил с заявлением, в котором выразил своё «отвращение» и осудил причастных к этому.
Ранее NEWS.ru писал, что лондонский клуб «Челси» выразил готовность помочь Национальной службе здравоохранения Великобритании. Клуб, которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович, будет оплачивать медикам, борющимся с коронавирусом, номера в гостинице.