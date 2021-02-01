Абрамович пообещал футболистам «Челси» бороться с расизмом

https://static.news.ru/photo/bf8fec7e-651b-11eb-8c65-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович пообещал «лично каждому футболист» команды бороться с расизмом. Он был потрясён оскорблениями, нанесёнными Рису Джеймсу в социальных сетях.

Как сообщило британское издание Daily Mail, игроки клуба нашли на тренировочной базе персональные письма от предпринимателя. Он сообщил своим футболистам, что выделит средства на борьбу с расовой дискриминацией в клубе. Это будут и его личные деньги, и финансирование от руководства клуба.

Я хочу, чтобы вы знали, что как игроки вы получаете мою поддержку и абсолютную поддержку клуба. Расизму нет места ни в нашем клубе, ни в нашем обществе. Наш клуб борется с расизмом, антисемитизмом и всеми формами дискриминации, — отметил Абрамович.

Hereâs the letter Roman Abramovich has sent to all Chelsea players today, pledging his backing and support following the racist abuse suffered by Reece James. pic.twitter.com/0JY94cffX1 — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) February 1, 2021

В прошлом месяце 21-летний защитник «Челси» Рис Джеймс получил в Instagram сообщения с расистскими оскорблениями. Он опубликовал переписку, где его обозвали обезьяной.

В ответ «Челси» выступил с заявлением, в котором выразил своё «отвращение» и осудил причастных к этому.

Ранее NEWS.ru писал, что лондонский клуб «Челси» выразил готовность помочь Национальной службе здравоохранения Великобритании. Клуб, которым владеет российский миллиардер Роман Абрамович, будет оплачивать медикам, борющимся с коронавирусом, номера в гостинице.