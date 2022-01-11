27-летний футболист сборной Турции погиб в ДТП

Бывший футболист «Галатасарая» Ахмат Чалык, в последнее время выступавший за клуб «Коньяспор», погиб в ДТП в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Галатасарая».

Трагедия произошла на участке трассы между турецкими городами Анкара и Нигде. Футболист не справился с управлением, вылетел с трассы и умер от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.

Чалык — двукратный чемпион Турции в составе «Галатасарая». В его активе восемь матчей за национальную сборную Турции, в которых он забил один мяч. В текущем сезоне полузащитник провёл 18 игр за «Коньяспор».

В августе 2021 года голкипер команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался во время матча любительских команд против «Балтики-М» в Калининграде.