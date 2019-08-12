https://static.news.ru/photo/f0ac40ee-bd62-11e9-a0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Телефонные мошенники в России перешли на новый вариант обмана владельцев банковских карт. Они не просят сообщить каких-то данных о карте, но интересуются списком устройств, имеющих доступ к личному кабинету.

При этом будущей жертве жулики звонят, представляясь сотрудниками банка, которые только что предотвратили перевод денег не в домашнем регионе пользователя. Об этом сообщает « Российская газета ».

Их целью является выяснение операционной системы, которой пользуется жертва, и предложение ей установить приложение для удаленного доступа. Ключевым моментом в диалоге является сверка операционной системы Android и IOS.

Если человек соглашается и добровольно позволяет таким образом проникнуть в свой смартфон, то потом попытку несанкционированного взлома будет крайне сложно доказать.

Ранее News.ru сообщал, что уязвимости могут превратить гаджеты в звуковое оружие. Исследователь в области кибербезопасности Мэтт Уикси обнаружил, что многие современные гаджеты могут быть взломаны для воспроизведения оглушительных и дезориентирующих звуков. Специалист протестировал ноутбуки, смартфоны, наушники, акустические системы и несколько типов динамиков, выяснив, как их можно использовать в целях нанесения физического вреда.