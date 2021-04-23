Жителям Крыма продадут участки по льготной цене

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Власти Крыма планируют запустить программу стимулирования индивидуального жилищного строительства, по которой местные жители смогут получить земельный участок по льготной цене. Об этом «Коммерсанту» сообщили в правительстве региона.

Данная программа даст возможность крымчанам получить земельный участок по цене, в разы заниженной от её реальной рыночной стоимости, — заявили в правительстве Крыма.

На приобретённом таким образом участке необходимо будет в течение пяти лет построить себе частный дом.

Для этих целей в Крыму уже выделено более тысячи участков. Таким образом, на полуострове планируют в течение ближайших пяти лет увеличить темпы строительства жилья в два раза — до 1,5 млн кв. м в год. По итогам прошлого года, в регионе было введено в эксплуатацию около 800 тыс. кв. м жилья.

В России продолжается бум на деревянные загородные дома. По данным Ассоциации деревянного домостроения, в 2020 году спрос на деревянные домокомплекты в стране вырос у 83% производителей. Часть компаний обеспечили себя заказами аж до конца текущего года. Учитывая доступность и относительную дешевизну строительной древесины, работы у производителей домокомплектов могло бы ещё прибавиться, если бы в стране работала соответствующая ипотечная программа. Ведь согласно опросам, больше 60% людей хотели бы жить в своём доме.