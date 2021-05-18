Зарплаты пилотов рухнули вопреки увеличению пассажиропотока

https://static.news.ru/photo/b0151e82-b7cc-11eb-9cc4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время пандемии зарплаты лётного состава российских авиакомпаний упали в полтора-два раза и пока не растут, несмотря на рост пассажиропотока. По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», без повышения зарплат авиакомпании рискуют потерять лётчиков, которые всё чаще рассматривают вакансии в других странах.

Пассажиропоток российских авиакомпаний постепенно восстанавливается: в апреле он был в 10 раз больше (7,2 млн пассажиров), чем год назад, и только на 13,5% меньше, чем в апреле 2019 года. Но хотя авиакомпании увеличивают численность лётного состава, доходы сотрудников, рухнувшие с началом пандемии, не растут, — сообщает издание.

По данным президента Шереметьевского профсоюза лётного состава Игоря Дельдюжова, месячный заработок пилотов сократился в два-три раза. Средний доход второго пилота «Аэрофлота» сейчас составляет около 100 тысяч рублей, что почти вдвое меньше, чем в докризисный период. Капитан воздушного судна получает 150–160 тысяч рублей. У S7 и «Победы» доходы сократились за счёт сохранения объёмов внутренних перевозок.

В ещё более тяжёлой ситуации сейчас находятся бортпроводники. У начинающих сотрудников доходы упали с 50 до 8,5–10 тысяч рублей. Как рассказали опытные бортпроводники «Аэрофлота», из-за отмены бонусов за многолетний стаж, налёт, знание иностранных языков их зарплаты упали с 100 тысяч до 30 тысяч рублей.

По оценке профсоюзов, с начала 2020 года из российских авиакомпаний уволились около 20% лётчиков и более трети бортпроводников.

Как ранее сообщили в Росавиации, российские авиакомпании в апреле текущего года увеличили пассажирские перевозки в 9,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В прошлом месяце услугами авиакомпаний РФ воспользовались 7,2 млн человек. Всего за четыре месяца текущего года авиакомпании перевезли 24,2 млн пассажиров, что сопоставимо с показателями прошлого года. При этом в Росавиации подчеркнули, что в апреле прошлого года объём авиаперевозок резко упал из-за пандемии коронавируса, тогда услугами авиакомпаний воспользовались только 739 тысяч пассажиров. И резкий рост авиаперевозок в этом году связывают именно с резким снижением в прошлом.