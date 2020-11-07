В России возросло количество фальшивых денег

https://static.news.ru/photo/070dd628-20da-11eb-8da3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ РФ выявил за третий квартал 2020 года почти на 2% больше поддельных банкнот, чем за аналогичный период 2019-го. Всего же за три квартала число фальшивок возросло почти на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чаще всего подделываются купюры достоинством в пять тысяч рублей. Их выявлено более 8,6 тысячи. На втором месте тысячерублёвые банкноты — 1,7 тысяч. Фальшивые купюры в две тысяч рублей попадаются значительно реже, их выявлено около 400 штук, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные регулятора.

Издание отмечает, что статистика ЦБ не отражает реальной картины, поскольку речь идёт только о подделках, которые фиксируются банками. Однако чаще фальшивые купюры выявляют сотрудники полиции и кассиры магазинов.

По словам экспертов, большинство выявляемых подделок имеют низкое качество. Зачастую они распечатаны на простой бумаге с помощью обычного принтера.

Рост количества фальшивок они объясняют повышением интереса россиян к наличности. Кроме того, в докризисный период их было меньше по причине стабилизации экономической ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты дали ряд рекомендаций, как не стать жертвой фальшивомонетчиков. В частности, они советуют не снимать деньги в отдельно стоящих банкоматах, изучить и запомнить специальные маркеры на подлинных купюрах и быть внимательными при расчётах наличностью.