В России возросло количество фальшивых денег

ЦБ РФ выявил за третий квартал 2020 года почти на 2% больше поддельных банкнот, чем за аналогичный период 2019-го. Всего же за три квартала число фальшивок возросло почти на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Чаще всего подделываются купюры достоинством в пять тысяч рублей. Их выявлено более 8,6 тысячи. На втором месте тысячерублёвые банкноты — 1,7 тысяч. Фальшивые купюры в две тысяч рублей попадаются значительно реже, их выявлено около 400 штук,
Издание отмечает, что статистика ЦБ не отражает реальной картины, поскольку речь идёт только о подделках, которые фиксируются банками. Однако чаще фальшивые купюры выявляют сотрудники полиции и кассиры магазинов.
По словам экспертов, большинство выявляемых подделок имеют низкое качество. Зачастую они распечатаны на простой бумаге с помощью обычного принтера.
Рост количества фальшивок они объясняют повышением интереса россиян к наличности. Кроме того, в докризисный период их было меньше по причине стабилизации экономической ситуации.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты дали ряд рекомендаций, как не стать жертвой фальшивомонетчиков. В частности, они советуют не снимать деньги в отдельно стоящих банкоматах, изучить и запомнить специальные маркеры на подлинных купюрах и быть внимательными при расчётах наличностью.