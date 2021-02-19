Сервис для выявления преступных транзакций с криптовалютой создали в РФ

https://static.news.ru/photo/e5be16e4-72ba-11eb-96bf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росфинмониторинг совместно с Минцифры разработал сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин.

Механизм позволит правоохранителям по определённым признакам выявлять преступную составляющую сделки. По словам Чиханчина, с помощью «Прозрачного блокчейна» можно будет отслеживать все движения с криптовалютой и неправомерные попытки «спрятаться» за ней.

Уже есть уголовные дела, — поделился с главой государства Чиханчин.

Он отметил, что служба финансовой разведки активно взаимодействует с иностранными профильными ведомствами, в том числе из Финляндии, Мальты, Лихтенштейна и других стран. В настоящее время сервис находится на контроле у правительства, пишет РБК. Кроме того, Росфинмониторингу оказывает поддержку Минцифры для завершения разработки до конца года.

О планах разработки сервиса в Росфинмониторинге рассказали в августе прошлого года. Тогда прототип программы был протестирован в сфере контроля за оборотом наркотиков. В ведомстве рассказали об интересе к разработке со стороны российских правоохранителей и иностранных финансовых разведок.

Как сообщал NEWS.ru, основатель Tesla Илон Маск раскритиковал инвестиции компании в биткоин. Вложения он назвал «безрассудством», отметив, что действия руководства Tesla не отражают его взглядов напрямую, так как он «не инвестор, а инженер».