В Минфине рассказали, как защитить банковскую карту от мошенников

https://static.news.ru/photo/f7d76a02-8df8-11eb-8afc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне зачастую сами допускают ошибки при использовании банковских карт, тем самым облегчая жизнь мошенников. О главных из них NEWS.ru рассказали консультанты-методисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности Елена Феоктистова и Нина Култышева.

По словам директора Центра финансовой культуры Елены Феоктистовой, одна из главных ошибок держателей карт заключается в том, что они не используют лицензионные версии антивирусов на смартфоне или компьютере. В этом случае мошенники могут с лёгкостью заполучить данные карты при оплате покупки в обычном интернет-магазине.

Поэтому антивирус должен работать в фоновом режиме, и делайте проверку вручную хотя бы раз в месяц, — отметила эксперт.

Любые переводы Феоктистова советует делать через систему быстрых платежей по номеру телефона — это самый безопасный способ перевода денег с карты на карту. Незнакомым людям давать номер карты не следует хотя бы потому, что в некоторых интернет-магазинах для расчёта достаточно введения этого самого номера.

При снятии денег в банкомате, равно как и при расчётах в магазине, эксперт рекомендует прикрывать рукой панель ввода пароля.

Мошенники используют видеокамеры и системы копирования данных карты в банкоматах. Простое прикрытие рукой при вводе секретных данных позволяет защитить ваши средства, — пояснила Феоктистова.

В свою очередь Нина Култышева отметила, что для ежемесячных расходов и покупок в интернет-магазинах можно использовать отдельную пластиковую карту или отдельный счёт.

Зарплата приходит на основную карту, этой картой мы нигде не расплачиваемся. Не вводим реквизиты её в интернет-магазинах, не рискуем сбережениями. Сделали дополнительный расчётный счёт к основной карте. Если телефон поддерживает NFC, то можно пластик даже не выпускать. И пользуемся для повседневных расходов, — поделилась эксперт.

В этом случае средства на основном расчётном счёте отрезаны от мошенников, до них не добраться. Кроме того, обезопасить себя можно, если установить на «дополнительный счёт» суточные лимиты на расход и снятие наличных. И, конечно, не держать на допсчёте крупные суммы, заключила эксперт.