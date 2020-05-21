Украина и МВФ предварительно договорились о кредите

https://static.news.ru/photo/22a761d4-9bb9-11ea-ad8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне договорились о резервном кредите на 18 месяцев. Он даст Киеву доступ к 3,6 млрд SDR, что эквивалентно $5 млрд.

Глава группы переговорщиков от МВФ Иванна Владкова Голлар отметила, что договоренности ещё будут оценены руководством фонда. Об этом сообщается на сайте фонда.

Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 миллиарда SDR нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от COVID-19, — пояснила финансист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что МВФ будет «доить» Украину, «как дойную корову». Политик сомневается в том, что транш МВФ пойдёт на восстановление экономики и оказание социальной помощи. При этом фонд цинично будет продолжать «политику давления, уничтожения украинского народа».