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Социальные пособия выросли в РФ на 4,9%

02:46, 01 февраля 2021 93
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Размер социальных выплат от Пенсионного фонда России (ПФР) увеличился на 4,9%. Индексация с 1 февраля 2021 года проведена, исходя из расчёта уровня инфляции за прошлый год.

Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), выросшую на 4,9%, получают 14,7 млн россиян с правом на федеральные льготы. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что данная мера коснётся Героев труда, ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и России, граждан, пострадавших на производстве, инвалидов и людей, подвергшихся радиации.

Индексация затронет входящий в состав ЕДВ набор соцуслуг. В феврале его стоимость увеличится до 1 211 рублей 66 копеек в месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в набор социальных услуг входят лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (либо денежный эквивалент — 933,25 рубля), путёвка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (либо эквивалент — 144,37 рубля), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (эквивалент — 134,04 рубля).

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