Социальные пособия выросли в РФ на 4,9%

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В нынешних экономических реалиях инвестировать в акции, облигации федерального займа (ОФЗ) или золото при отсутствии опыта смысла нет. Такое мнение высказали экономисты.

По словам финансового аналитика Виталия Калугина, деньги сейчас прекратили носить сберегательную функцию. Поэтому разместить их куда-то без риска, но с хотя бы минимальной доходностью совершенно невозможно. Хранить сбережения можно в...