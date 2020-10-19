СМИ: Минфин предлагает усложнить получение военной пенсии

Минфин направил в Совбез проект реформы вооружённых сил с предложениями по оптимизации расходов. Одной из предлагаемых мер называется сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, что соответствует ликвидации около 100 тысяч должностей.
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Две инициативы Минфина касаются военных пенсий. Так, во-первых, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции.
Во-вторых, предлагается увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет. Причём из этого периода хотят исключить годы обучения в военном вузе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин предложил реформу органов внутренних дел, предусматривающую увольнение 10% кадрового состава правоохранителей, создание единого органа, сочетающего функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также отмену индексации военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции. Минфин объяснил свою инициативу стремлением добиться экономии около 20 млрд рублей в год.