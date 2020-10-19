СМИ: Минфин предлагает усложнить получение военной пенсии

https://static.news.ru/photo/e529c0c4-127b-11eb-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин направил в Совбез проект реформы вооружённых сил с предложениями по оптимизации расходов. Одной из предлагаемых мер называется сокращение штатной численности военнослужащих на 10%, что соответствует ликвидации около 100 тысяч должностей.

Об этом сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что сокращение предлагается провести, используя свободные вакансии. Также для части военнослужащих предусмотрен перевод на гражданскую службу. Речь идёт о тех, кто не связан с выполнением боевых задач: медиках, преподавателях, кадровиках, финансистах, юристах и тыловиках.

Две инициативы Минфина касаются военных пенсий. Так, во-первых, предлагается исключить из законодательства норму о ежегодном увеличении военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции.

Во-вторых, предлагается увеличить срок выслуги, необходимый для начисления пенсии, до 25 лет. Причём из этого периода хотят исключить годы обучения в военном вузе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минфин предложил реформу органов внутренних дел, предусматривающую увольнение 10% кадрового состава правоохранителей, создание единого органа, сочетающего функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также отмену индексации военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции. Минфин объяснил свою инициативу стремлением добиться экономии около 20 млрд рублей в год.