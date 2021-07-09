Сколько россиянам нужно лет, чтобы заработать 1 млн рублей: по регионам

В регионах России жители живут по-разному, и накопить миллион рублей для многих — почти фантастическая задача. В большинстве субъектов россияне будут копить деньги больше 20 лет. Об этом сказано в рейтинге, составленном РИА Новости.

Быстрее всего с этой задачей справятся жители Чукотки — они соберут нужную сумму всего за 7 лет и 8 месяцев. В Ямало-Ненецком автономном округе на это потратят 8 лет и 6 месяцев, а в Ненецком автономном округе — 9 лет и 8 месяцев.

В пятёрке лидеров оказалась Магаданская область (9 лет и 8 месяцев) и Москва — (11 лет). Речь идёт о людях, которые получают среднюю зарплату по региону.

В целом менее 15 лет, необходимых для накопления миллиона, демонстрируют 11 регионов, а в 44 регионах для накопления этой крупной суммы нужно более 20 лет, — говорится в исследовании.

Аутсайдерами стали кавказские регионы, где самые невысокие зарплаты по официальной статистике. В тройке антилидеров Карачаево-Черкесия (24 года и один месяц), Северная Осетия (24 года и три месяца) и Кабардино-Балкария (24 года и семь месяцев).

Ранее Москва и Петербург вошли в мировой рейтинг по росту цен на жильё. На первом месте в мировом рейтинге с почти 34-процентным ростом цен на жильё оказался турецкий город Измир. Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место соответственно.