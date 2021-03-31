Счётная палата не выявила у Роскосмоса нецелевых трат

https://static.news.ru/photo/a5c9cfb8-923d-11eb-9ffb-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/roscosmos

В Роскосмосе стали намного внимательнее относиться к финансовой дисциплине, в 2020 году в госкорпорации не было выявлено нецелевого использования бюджетных средств, заявил руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин.

В этом году есть нарушения в работе Роскосмоса, у нас постоянно идёт мониторинг. Вместе с тем отмечу, что Роскосмос стал намного внимательнее относиться к своей финансовой дисциплине, — цитирует РИА Новости Кудрина.

Выступая в Совете Федерации, он пояснил, что выявленные нарушения в основном связаны с «отдельными процедурами и бухгалтерским учётом».

В последний год мы не нашли нецелевого использования. И не было выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов, — добавил Кудрин.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал появившуюся информацию об отставке главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Он назвал эти данные выдумками. По его словам, организация в настоящий момент работает в обычном режиме. Сейчас ведётся подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Ю. А. Гагарин» с Байконура.