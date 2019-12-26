https://static.news.ru/photo/3e7ddfd2-27d8-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк России сообщил о запуске программы по выдаче ипотечных кредитов для самозанятых граждан.

В финансовой организации уточняют, что самозанятые смогут воспользоваться ипотекой для покупки строящегося и готового жилья, гаража, загородной недвижимости (кроме индивидуального строительства).

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, в новостройке — 7%, — сообщает «Интерфакс».

Эксперимент по введению налога для самозанятых проводится в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 1 января 2019 года.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый документ об эксперименте по специальному налоговому обложению для самозанятых граждан. Согласно федеральному закону, под его действие подпадают ещё 19 регионов.