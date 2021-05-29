Россияне назвали сумму ежемесячных трат на ребёнка

https://static.news.ru/photo/820f310c-c1d7-11eb-bb4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более трети опрошенных россиян рассказали, что для достойного содержания одного ребёнка необходимо 15–30 тысяч рублей в месяц, ещё треть оценили эти траты в 30–50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Около 35% россиян назвали достойным бюджетом на одного ребёнка 15–30 тысяч в месяц. По мнению ещё 33%, эта сумма составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, — говорится в исследовании.

Каждый пятый россиянин считает, что достойно содержать ребёнка позволит сумма в 50–100 тысяч рублей в месяц, а 8% респондентов полагают, что на это нужно более 100 тысяч рублей. При этом 6% опрошенных уверены, что для ребёнка в России вполне хватает 15 тысяч рублей в месяц.

В опросе приняли участие одна тысяча совершеннолетних россиян из городов с населением более 100 тысяч человек.

Нижний порог суммы алиментов в России следует сделать равным половине минимального размета оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой ранее выступила зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. Помимо этого, добавила она, обязательства по алиментам необходимо включать в решение суда при разводе.