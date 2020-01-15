В 2019 году рубль стал одним из лидеров укрепления среди валют развивающихся экономик и вырос более чем на 10% по отношению к доллару. Однако, по прогнозам экспертов, в 2020 году американская валюта уже не сможет упасть ниже 60,5 рубля. Баланс равновесия установится в районе 60-61 рубля, допускают экономисты.

С января по декабрь прошлого года курс доллара на Московской бирже заметно снизился: в начале 2019-го доллар стоил 69,4 рубля, к концу года он был уже у отметки 62 рубля. Последний раз аналогичную ситуацию можно было наблюдать в середине 2018 года.

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции), по предварительной оценке, в 2019 году вырос на 8,4%, в декабре увеличился на 1,7%, следует из материалов Центробанка.

Вместе с тем российский рынок по индексу Московской биржи за 2019 год вырос ещё больше — на 20%. Иначе говоря, инвестор, вложивший в долларовые акции, сейчас недополучает по части доходности, объясняют аналитики. При этом тот, кто вложил в российские ценные бумаги в пересчёте на американскую валюту получает значительно больше. Такая ситуация заставляет многих пересматривать структуру вложений.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» заявляла, что рубль смог продемонстрировать одну из лучших динамик на развивающихся рынках. По её словам, причиной этого стал активный приток капитала в страну.

Российская валюта росла по нескольким причинам. По мнению аналитиков, поддержку ей оказал рост мировых цен на нефть и цветные металлы (палладий удвоился, а никель прибавлял 30-70%). На курс рубля также влиял повышенный интерес иностранных инвесторов к гособлигациям. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла за с 24% до 32%, демонстрируя спрос зарубежных предпринимателей к отечественным долговым бумагам, стимулируя, тем самым, рост рубля. Ко всему прочему следует добавить и то, что повышению рублёвого курса способствовали и ожидания снижения ключевой ставки Центробанка.

Попытки на протяжении длительного времени искусственно сдерживать тенденции как к укреплению, так и к ослаблению рубля опасны, — отмечала Набиуллина.

Впрочем уверенное шествие отечественной валюты замедлило августовское усиление напряжённости в торговых отношениях между США и Китаем, а также новые санкции против России. В результате рубль растерял часть достижений.

В целом за год рубль сенсационно сильно укрепился по отношению к доллару. При этом рос американский фондовый рынок, и очень многие наши частные инвесторы в начале года приобретали на американских биржах акции. И — соответственно — они не получали в рублях той доходности, на которую рассчитывали, считая, что рубль будет падать по отношению к доллару. Александр Аршавский доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС

Также, добавил он, свою положительную роль сыграли санкционные мероприятия: значимые потоки доллара в Россию заметно пресеклись. Из-за чего во многом и пошёл вынужденный спрос на рубли, полагает эксперт. Из-за санкций многие компании утратили кредитные каналы в валюте из-за рубежа, уточнил Аршавский.

Впрочем, по словам специалиста, падение доллара по отношению к рублю длится уже не первый год. Год от года «американец» всё больше обесценивается по отношению к «россиянину». Некоторые эксперты вообще полагают, что «чистая» цена доллара — максимум 50 рублей, а тот курс, который мы наблюдаем, — лишь искусственная политическая «натяжка».

С другой стороны, тут возникает вопрос доверия к рублю. Если население будет доверять ему, то на этом фоне дедолларизация может реализоваться вполне успешно, — заметил финансовый аналитик.

Курс рейтинга

Падение цены на доллар, как правило, вызывает тревогу только у держателей этой валюты, зато в целом такая ситуация очень полезна для российской экономики, убеждён Александр Аршавский. Правда, оговаривается он, не дай б ог при этом возникнет какой-то международный шок и тогда доллар снова взлетит по отношению к рублю вверх.

С ним согласен председатель Наблюдательного совета Агентства политических и экономических коммуникаций Леонид Радзиховский. Он также считает, что ситуация 2019 года была исключительно выгодна для российской экономики: это делало более привлекательными российские товары. Низкая цена валюты, говорит он, выгодна экспортёрам, но, конечно, била по рядовым потребителям. Хотя, в таких ситуациях ЦБ всегда стремится балансировать между интересами россиян и расчётами экспортёров.

Хотя, конечно, выглядит это как сознательная политика США, которые стараются понизить доллар, чтобы быть более конкурентоспособными в своей торговой борьбе с Китаем. Также, возможно, что курс доллара падает искусственно на фоне снижающегося рейтинга Владимира Путина. Рейтинг президента падает незначительно также, как и сам доллар. Леонид Радзиховский председатель Наблюдательного совета Агентства политических и экономических коммуникаций председатель Наблюдательного совета Агентства политических и экономических коммуникаций

В этой связи он предложил сравнить, сколько «стоил» рейтинг Путина в начала и в конце года, и параллельно с этим сколько стоил доллар. Можно даже сказать, что идёт падение не курса доллара к рублю, а власти к американской валюте.

Однако Аршавский считает, что такое падение доллара вряд ли является следствием сознательного манипулирования Центрального банка. Этот аргумент подкрепляется тем, что Минфин старался весь год скупать доллар на бирже, не давая ему упасть. Но, как видим, это не помогло.

В настоящее же время ЦБ стремится снизить долю доллара в своих международных активах. Ведь былого спроса на доллар уже нет, подчёркивает аналитик, да и банки научились управлять долларовыми операциями, не допуская спекулятивных операций с американской валютой.

По прогнозам аналитика, в 2020 году падение доллара замедлится и курс не упадет ниже 60,5 рубля, установится некий баланс.

Страсти вокруг доллара — это психоз

Экс-председатель ЦБ РФ Сергей Дубинин считает, что россияне излишне «зациклились» на соотношении рубля к доллару за последние 20 лет, и называет это своеобразным «финансовым психозом». Такие вещи должны интересовать лишь тех, кто работает на мировых рынках, убеждён экономист.

Информация о курсе рубля к доллару имеет значение, например, если вдруг начнут дорожать заграничные поставки. Но это очень опосредованный процесс. Он далёк от обычных потребителей. Поэтому мне кажется массовый долларовый психоз очень странной вещью. Сергей Дубинин экс-глава Банка России и председатель набсовета ВТБ экс-глава Банка России и председатель набсовета ВТБ

Банкир объяснил это тем, что в недалёком прошлом рубль был «деревянным», и россияне стремились использовать уверенную денежную единицу как категорию стоимости. Но сегодня, заметил он, когда инфляция крайне низка, такой интерес имеет мало отношения к жизни.

По его словам, американская валюта стала «для некоторой части населения» своеобразной иллюзией, эдакой альтернативой сбережениям денег в банках, как остаточный симптом недоверия к сбережениям в рублях. Он относит эти страхи, скорее, к области психоанализа, а не к реальному положению дел.