https://static.news.ru/photo/e64747fa-38fc-11ea-acac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара потерял после открытия торгов 17 января 3,75 копейки и составил 61,63 рубля за единицу. Курс евро прибавил 2 копейки — до уровня в 68,69 рубля, передаёт МосБиржа.

Индекс Московской Биржи увеличился по сравнению с предыдущей сессией на 0,2% и достиг 3163,66 пункта. Индекс РТС показал рост в 0,2% — до 1617,13 пункта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на нефть эталонных марок практически не изменились на торгах 17 января после подъёма накануне. Мартовские фьючерсы на Brent на Лондонской бирже ICE Futures потеряли 0,03% и составили $64,6 за баррель.

Стоимость февральского фьючерса на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,02% и достигла отметки в $58,51 за баррель.