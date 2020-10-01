Кабмин заложил в бюджете средства на «президентских» сенаторов

https://static.news.ru/photo/498ec990-03f1-11eb-9968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В проекте федерального бюджета на 2021–2023 годы правительство РФ зарезервировало средства на работу членов Совета Федерации из президентской квоты. Это сделано на случай, если Владимир Путин с учётом принятых поправок в Конституцию воспользуется своим правом и увеличит число сенаторов.

В целях финансового обеспечения реализации отдельных решений президента России о назначении сенаторов РФ предлагается зарезервировать бюджетные ассигнования по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов для последующего доведения бюджетных ассигнований до Совета Федерации, — цитирует ТАСС законопроект.

В частности, с 2021 по 2023 год правительство предлагает зарезервировать на эти цели из бюджета около 880 млн рублей.

Если президент в будущем году, например, не воспользуется этим правом, то тогда эти деньги просто останутся в резерве, — сообщил агентству информированный источник.

Как писал NEWS.ru, согласно действующей обновлённой Конституции РФ, Совет Федерации формируется представителями регионов, право вносить свои кандидатуры также имеет президент. В период действия предыдущей редакции Конституции РФ президентская квота составляла не более 10% — 17 человек. Принятые поправки к Конституции РФ позволили увеличить президентскую квоту до 30 представителей — семь из них могут быть назначены главой государства пожизненно из числа граждан, «имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». Примечательно, что президент ещё не пользовался своим правом по заполнению сенаторской квоты.