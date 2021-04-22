Ипотечные кредиты обманутых дольщиков предложили рефинансировать

https://static.news.ru/photo/e08b848a-a3f8-11eb-be29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В нацпроект «Жильё и городская среда» планируют включить пункт о вариантах решения проблемы обманутых дольщиков, а их ипотечные кредиты могут рефинансировать. Об этом «Парламентской газете» рассказал руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

Вопрос прав людей, купивших жильё в недостроенном доме, будет решён. Государство даёт такие гарантии. Банки, зная об этом, со своей стороны говорят, что это неликвидный предмет залога. И это в то время, когда люди добросовестно выполняют свои обязательства. Они платят 3-5-10, а то и больше лет за воздух, переплачивают проценты, одновременно ещё и снимая жильё. Уверен, людям необходимо идти навстречу, — заявил Якубовский.

Депутат подчеркнул, что на восстановлении прав граждан, пострадавших при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, не раз настаивал президент РФ Владимир Путин. В стране уже составлен реестр проблемных объектов. Это означает, что государство признаёт проблему и берёт на себя обязательства по её решению. Якубовский напомнил, что это может произойти либо за счёт средств федерального бюджета, либо регионального, либо при помощи инвесторов.

Ранее Владимир Путин призвал прокуроров заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков, а также разобраться с долгами застройщиков за предыдущие годы. На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ президент также отметил, что рассчитывает на жёсткую позицию прокуроров по этому вопросу, чтобы недобросовестные застройщики «не отыскали какие-либо юридические лазейки для обмана людей».

На решение проблемы обманутых дольщиков в ближайшие три года из бюджета планируется выделить порядка 50 млрд рублей, сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.