Глава ВТБ назвал отключение РФ от SWIFT нереалистичным

https://static.news.ru/photo/3e757940-c265-11eb-945f-96000091f725_660.jpg Андрей Костин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Для удара по банковскому сектору страны США имеют другие инструменты, отметил банкир в интервью РБК.

Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств, — пояснил Костин.

Он добавил, что ни в 2014-м, ни в 2018-м, ни в 2021 году не считал отключение SWIFT реальной возможностью.

Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчётов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков, — напомнил банкир.

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке решений в ответ на возможное отключение страны от SWIFT. По его словам, проработкой этого вопроса занимаются правительство, Центральный банк и соответствующие финансовые власти. Лавров также подчеркнул, что Европейский союз и западные страны уже много раз демонстрировали, что они не являются надёжными партнёрами для России.