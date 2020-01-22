https://static.news.ru/photo/b432ba16-3dba-11ea-b232-fa163e074e61_660.jpg ТЦ «Европейский» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний, недвижимость которых приносит наибольший арендный доход. Лидер рейтинга не изменился, это — «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В прошлом году доход их компании составил $1,6 млрд.

Занявшая второе место группа «Ташир» Самвела Карапетяна отстаёт почти в три раза ($655 млн). Третья строчка — у группы «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых ($580 млн), — говорится в сообщении Forbes.

В пятёрке лидеров — Ingka Centres ($510 млн) и Gleden Invest ($380 млн). В рейтинг этого года вошли и два новичка: «Синдика» Арсена Канокова ($95 млн) и «Славянский мир» Владимира Лещикова ($85 млн).

Как писал NEWS.ru, журнал Forbes Russia составил рейтинг самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров. Первое место в нём занял совладелец «Норильского никеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. За год его состояние увеличилось на $7,8 млрд, до $23,8 млрд. На втором месте — председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, третье место в рейтинге занял президент и сооснователь ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. На четвёртом месте — акционер НОВАТЭКа, СИБУРа и «Стройтрансгаза» Геннадий Тимченко, на пятом — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов.