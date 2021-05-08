Финансист рассказала, что станет с банковскими вкладами россиян

Ставки по депозитам во второй половине года будут выше инфляции и основное повышение придётся на долгосрочные вклады. Рост ставок по кредитам будет сдерживаться за счёт конкуренции банков за хороших заёмщиков, приводит слова кредитного специалиста Ольги Ульяновой «РГ».
Такая же конкуренция
Застой по вкладам населения наблюдался уже в прошлом году, тогда как кредитование, наоборот, набирало рост. При этом банки прекрасно осознают, что им надо нарастить фонд, который после позволит наращивать кредит, и с этой точки зрения наиважнейшим ресурсом являются вклады населения.
Люди начали инвестировать на фондовом рынке или вкладываться в недвижимость и обе эти альтернативы пока не разочаровали население. И до тех пор, пока рынок не увидит серьёзного падения ценных бумаг или цен на недвижимость, депозитные продукты банков будут находиться в условиях жесточайшей конкуренции с другими формами вложения средств.
Осознавая эту опасность, банки подняли максимальную процентную ставку до 4,3% в первой декаде октября прошлого года и до 4,7% во второй декаде апреля текущего года. В ближайшее время рост депозитных ставок продолжится и основное повышение придётся на долгосрочные депозиты. Они необходимы банкам, чтобы привлечь как можно больше денег на фиксированный долгий срок, нормализовать баланс по срочности активов и обязательств, нарушенных выдачей долгосрочной ипотеки и перетока средств клиентов со срочных позитивов на бессрочные счета.
Как сообщалось ранее, эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов заявил, что покупка наличных долларов чревата потерей на разнице курсов покупки и продажи в банках. При этом и сотрудники обменных пунктов часто прибегают к различным нечистым схемам, а у обменников могут поджидать воры или мошенники.