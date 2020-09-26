Эксперт считает, что закон о кредитах выявил системную проблему банков РФ

https://static.news.ru/photo/ad0f685e-0170-11eb-966f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители банковского сектора РФ опасаются, что принятие поправок в закон «О потребительском кредите» сильно ударит по рентабельности кредитных карт как банковского продукта. Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев считает, что поправки вряд ли приведут к проблемам с кредитными картами — правительство РФ и банки найдут приемлемое решение. По его мнению, этот вопрос вообще не возник, если бы в России в банковской сфере существовала конкуренция.

Внесённый в Госдуму весной 2020 года законопроект нацелен на дополнительную защиту прав заёмщиков. Среди прочего он предполагает штрафы для кредитных организаций за навязывание клиентам дополнительных услуг, под которые могут попадать в том числе комиссионные банков за снятие наличных с кредиток или переводы между картами. Ассоциация банков России (АБР) уже направила письмо в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова с просьбой пересмотреть ряд положений в законопроекте.

Сложившаяся ситуация отражает сложившийся на российском банковском рынке дисбаланс, который в идеале должен регулироваться простой конкуренцией. С 2014 года Банк России проводит чистку рынка от недобросовестных организаций. Но под эти «чистки» попали и добросовестные банки, в результате финансового кризиса или ситуативных проблем оказавшиеся в сложном положении. В итоге количество банков в России существенно снизилось, а значит, изменилась и конкурентная среда, — рассказал «Экономике сегодня» Буев.

По его словам, банковский рынок в России сейчас представляют около 15 крупных игроков, основные из которых — с участием государства, и именно они диктуют политику по кредитованию и процентным ставкам.

Банк — это организация, призванная зарабатывать деньги, всё остальное для него вторично. Это означает, что руководство таких учреждений заинтересовано в максимуме различных комиссий, сборов, страховок и прочих инструментов, позволяющих выжать максимум денег из заёмщика. И государство видит, что многие такие инструменты ущемляют интересы россиян, потому пытается запретить эти сборы, — подчеркнул Буев.

Если бы на банковском рынке присутствовала конкуренция, комиссии в сфере кредитных карт заменили бы другими сборами или вообще обнулили, считает эксперт. Сейчас же правительство и банки вынуждены решать проблему в ручном режиме. И компромисс, по мнению Буева, будет найден — под новые правила подстроятся и банки, и клиенты.

Как писал NEWS.ru, Ассоциация банков России (АБР) выступила с просьбой пересмотреть ряд положений в законопроекте о внесении поправок в ФЗ «О потребительском кредите». Начальник правового управления АБР Сергей Клименко считает, что в законопроекте нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заёмщик может только через суд. Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего. Эксперт считает, что поправки в закон могут нести реальные риски для банковского сектора, которые обернутся в итоге против заёмщиков. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что комиссии в значительной мере определяют рентабельность кредитных карт. Так, из-за подобных мер банки могут повысить ставки по кредитам и снизить объём предложения по выдаче кредитных карт, чтобы снизить риски и компенсировать издержки. В ВТБ также поддержали заявление Ассоциации банков России, отметив, что самой действенной мерой по снижению рисков может стать отказ от комиссии при снятии заёмщиками наличных до 50 тысяч рублей в месяц.