Банки: закон о кредитах поставит под удар механизм кредитных карт

https://static.news.ru/photo/622be332-0150-11eb-8fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители банковского сектора России опасаются, что принятие поправок в закон «О потребительском кредите» сильно ударит по рентабельности кредитных карт как банковского продукта.

Внесённый в Госдуму весной 2020 года законопроект нацелен на дополнительную защиту прав заёмщиков. Среди прочего он предполагает штрафы для кредитных организаций за навязывание клиентам дополнительных услуг, под которые, согласно формулировкам в законопроекте, могут попадать в том числе комиссионные банков за снятие наличных с кредиток или переводы между картами, считают банки.

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова с просьбой пересмотреть ряд положений в законопроекте, пишет РБК со ссылкой на копию письма.

В законопроекте нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заёмщик может только через суд. Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего, — отметил изданию начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

Он считает, что поправки в закон могут нести реальные риски для банковского сектора, которые обернутся в итоге против заёмщиков.

Органы Роспотребнадзора уже расценивают комиссии по кредиткам как некое навязывание услуг. Они считают, что когда банк выдал карту и клиент снимает с неё заёмные средства, он не должен платить проценты за получение наличных. Такие судебные решения есть, а значит, дальше это может трансформироваться не в пользу банков, — полагает Клименко.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что комиссии в значительной мере определяют рентабельность кредитных карт. Так, из-за подобных мер банки могут повысить ставки по кредитам и снизить объём предложения по выдаче кредитных карт, чтобы снизить риски и компенсировать издержки.

По сути, законопроект создаёт возможности для практически безрискового заработка, и банки могут столкнуться с повышенным спросом на кредиты со стороны недобросовестных заёмщиков, — заявил он.

В ВТБ также поддержали заявление Ассоциации банков России, отметив, что самой действенной мерой по снижению рисков может стать отказ от комиссии при снятии заёмщиками наличных до 50 тысяч рублей в месяц.

В то же время в юридической фирме «Рустам Курмаев и партнёры» подчёркивают, что клиентам банков придётся оспаривать банковские комиссии через суд.

Судебные споры с банками — это тяжба отнюдь не на пару дней. Не думаю, что явление станет массовым настолько, что станет угрожать доходам кредитных организаций, — считает партнёр фирмы Дмитрий Горбунов.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно данным Национального бюро кредитный историй, россияне моложе 25 лет стали чаще брать необеспеченные кредиты на фоне пандемии коронавируса.