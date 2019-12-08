https://static.news.ru/photo/d4c55b20-1a39-11ea-a3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Число компаний, которые намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году, выросло до 25%. Год назад о готовности улучшить финансовое состояние своих работников заявляли на 7% работодателей меньше.

При этом только 35% компаний (было 56%) уже решили, что повышать денежное довольствие сотрудников не будут. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого порталом «Работа.ру», сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что компании соглашаются на повышение сотрудникам зарплат из-за возросшей конкуренции за лучшие кадры. К тому же оказалось, что поиск и наём новых сотрудников обходится намного дороже, чем удержание на месте ключевого персонала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство просвещения предложило Минтруду несколько разных вариантов повышения зарплат учителям. На данный шаг в ведомстве пошли после проведённого совместно с общероссийским профсоюзом образования мониторинга. Он показал, что зарплата учителей по стране отличается в несколько раз: так, в Мордовии она начинается от 3,6 тыс. рублей, а в Приморском крае — от 22,3 тыс. рублей.