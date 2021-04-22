Центробанк отозвал лицензию у «Проинвестбанка»

https://static.news.ru/photo/620b59ce-a3ed-11eb-bf99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк отозвал лицензию у ПАО АКБ «Проинвестбанк», головной офис которого находится в Перми. Решение об отзыве принято 23 апреля, говорится на сайте регулятора.

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 23 апреля 2021 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «Проинвестбанк» (ПАО), г. Пермь (приказ Банка России от 23 апреля 2021 года №ОД-742), — сообщается в извещении.

Основанием для отзыва лицензии стали занижение величины необходимых резервов на возможные потери по ссудной и другой аналогичной задолженности. Завышение стоимости имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия реального положения дел. Также руководству банка вменяют нарушение федеральных законов, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры, в том числе ограничивал привлечение денег вкладчиков.

Как сообщалось ранее, председатель правления екатеринбургского банка «Нейва» Константин Лёвушкин считает, что отзыв лицензии Центробанком может быть связан с торговлей валютой. По его словам, банк торговал валютой в больший объёмах, но эта была его обычная деятельность.