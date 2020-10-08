ЦБ отозвал лицензии у двух банков в Кабардино-Балкарии

https://static.news.ru/photo/b02d56fa-0a02-11eb-81eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Майский» и «Прохладный», расположенных в одноимённых городах Кабардино-Балкарии. По данным регулятора, кредитные организации нарушали федеральные законы и нормативные акты Банка России, в течение последнего года ЦБ неоднократно применял к ним ограничительные меры.

Среди прочего, банки занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

Кроме того, банк «Майский» допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Банк не исполнял обязанность по фиксированию подлежащих обязательному контролю операций и не направлял в законодательно установленный срок сведения о них в уполномоченный орган. Аудиторами были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности, призванные скрыть её реальный уровень. Помимо этого, обнаружены факты искусственного формирования процентных доходов банка.

Банк «Прохладный» также проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов. Более 70% его кредитного портфеля представлено проблемными ссудами. Регулятор неоднократно направлял в адрес банка предписания о приведении резервов на возможные потери в соответствие с необходимым уровнем. Однако исполнение требований выявило наличие в деятельности кредитной организации основания для осуществления мер по предупреждению её банкротства.

Ряд проводимых банками операций имеют признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направит информацию о них в правоохранительные органы, сказано в заявлении ведомства.

В «Майский» и «Прохладный» назначена временная администрация Банка России, она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

Банки «Майский» и «Прохладный» занимали 350-е место и 348-е место в банковской системе РФ. Первый был зарегистрирован 18 декабря 1991 года, второй — 22 ноября 1990 года.

Оба являются участниками системы страхования вкладов. Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 23 октября 2020 года, уточнили в Агентстве по страхованию вкладов.

Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому счёту в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии — 9 октября.

Ранее, как писал NEWS.ru, лицензии был лишён столичный ТЭМБР-банк.