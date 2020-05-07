ЦБ: более 60 банков технически готовы к работе с просроченными картами

https://static.news.ru/photo/1201a83e-9075-11ea-a290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским банкам нужно оперативно настроить свои системы для того, чтобы клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия, и это сделали уже более 60 кредитных организаций, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Банки, особенно крупные, должны понимать свою социальную ответственность перед нашими гражданами с учётом сложной ситуации с пандемией коронавируса. Должны как можно быстрее доработать свои процессы и процедуры для того, чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истекшим сроком действия. Мы мониторим ситуацию, — цитирует ТАСС заявление регулятора.

В ЦБ считают, что техническая возможность настроить процесс внутри банков таким образом, чтобы просроченные карты продолжали работать, существует.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля.