Беспошлинный порог ввоза товаров при повторном въезде в ЕАЭС могут снизить

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Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение одного месяца — до €50 и 10 кг. С 1 января 2019 года эти нормы составляли €500 евро и 25 кг. Их предложено сохранить только для первого въезда в течение месяца, а для второго и последующих — снизить.

С 1 июля 2021 года — стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 25 кг одним физическим лицом один раз в течение календарного месяца; стоимость не превышает сумму, эквивалентную 50 евро, и (или) вес не превышает 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров одним физическим лицом в течение одного календарного месяца, — говорится в проекте решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Как писал NEWS.ru, бывший президент Молдавии Игорь Додон приветствовал решение российских властей продлить режим беспошлинного импорта на продукты из Молдавии. С таким комментарием он выступил после того, как правительство России объявило о намерении продлить срок режима беспошлинного ввоза овощей, фруктов, вина и подсолнечника из Молдавии с 31 декабря до 31 марта 2021 года.

Додон отметил, что беспошлинный режим позволяет предпринимателям в Молдавии экономить в общей сложности от $17 млн до $30 млн. В России было принято решение с января 2019 года снять таможенные пошлины с поставок ряда товаров из Молдавии, сроки беспошлинного режима регулярно продлеваются.