Бесплатного банкротства без суда добились около 300 россиян

https://static.news.ru/photo/3e9b153c-9129-11eb-87f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В марте появились первые россияне, получившие статус банкрота по новой внесудебной процедуре. Упрощённая схема, по которой заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ), заработала с 1 сентября прошлого года. Однако до завершения процедуры, по данным «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве), дошли только 14,5% из 8,7 тысяч первых заявителей.

По закону должники, чьи обращения о финансовой несостоятельности были приняты на рассмотрение, должны ждать до завершения процедуры полгода. Для первых заявителей срок истёк в этом месяце: на 29 марта новых банкротов насчитывалось 283 человека, — сообщает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».

По закону запуск этой процедуры возможен, если долг по кредитам и займам составляет от 50 до 500 тысяч рублей и заявитель не имеет имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности.

До принятия закона банковские организации критиковали новый механизм упрощённого банкротства, объясняя, что он нарушает баланс интересов кредиторов и должников, кроме того, они опасались всплеска фиктивных банкротств.

Первый этап работы процедуры в целом удачен. Не получилось массового мошенничества, чего боялись банки, — прокомментировал руководитель направления «банкротство» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Олег Пермяков.

Малое число сообщений о завершении процедур банкротства специалисты связывают с человеческим фактором — задержкой публикаций со стороны сотрудников МФЦ.

Как писал NEWS.ru, в России в ближайшее время ожидается волна банкротств. Причиной этого станет решение Банка России отменить послабления для должников, введённые в период острой фазы пандемии коронавируса. По мнению экономиста и политолога Антона Любича, череда банкротств начнёт набирать обороты вскоре после 1 апреля. При этом некоторые из тех, кто не рассчитался с долгами, смогут продержаться ещё какое то время. В свою очередь экономист Никита Масленников высказал мнение, что пик банкротств, наблюдавшийся в начале пандемии, уже прошёл. Тем не менее, отметил он, долговая нагрузка россиян продолжит расти. Эксперты добавили, что правительству следовало бы разработать меры, которые позволят россиянам справиться с долгами.