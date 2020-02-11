https://static.news.ru/photo/29de486c-4d6e-11ea-ba82-fa163e074e61_660.jpg Фото: christophe vandercam/imagebroker.com/Global Look Press

Возможность бесконтактной оплаты, когда человек не держит деньги в руках, заставляет его тратить больше. Средний чек на онлайн-площадках магазинов одежды и обуви увеличивается в пять раз, на сайтах со строительными услугами — в три раза, а на сервисах по бронированию гостиниц — почти вдвое.

Такие результаты исследования приводит ТАСС со ссылкой на данные «Яндекс.Кассы».

По данным сервиса, в 2019 году больше всего россияне тратили на сайтах с услугами по строительству и проектированию — средний чек составил 9,77 тысячи рублей. На втором месте оказались сайты по бронированию отелей — 9,6 тысячи. На третьем месте — ювелирные украшения со средним чеком — 9,52 тысячи.

В интернет- магазинах одежды и обуви траты при бесконтактном расчёте составили в среднем 5,76 тысячи против 1,12 тысячи рублей другими способами оплаты.

Среди российских сайтов, подключенных к сервису, самый большой оборот бесконтактных платежей по всей России был у интернет-магазинов электроники и бытовой техники. В Москве лидерами по этому показателю стали сервисы, продающие билеты в кино, театры, музеи и на концерты. В целом по России такие площадки занимают второе место.

При этом чаще всего бесконтактную оплату подключают компании, которые продают продукты питания, — 24% из них принимают платежи через Apple Pay и Google Pay. В других категориях товаров и услуг доля сайтов и приложений, использующих сервисы бесконтактных платежей, немного меньше: билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 23% площадок, сувениры и товары для хобби, тренинги и мастер-классы, а также товары для красоты и здоровья — по 20%, одежда и обувь — 18%, автомобильные запчасти и аксессуары — 17%, товары для дома и сада — 16%.

Ранее NEWS.ru писал, что покупки в интернет-магазинах могут стать удобнее и безопаснее, если для платежей применять биометрические данные. Сканирование отпечатков пальцев или лиц не только позволяет относительно быстро подтверждать платежи, но и обеспечивает более надёжную защиту, чем пароли.