Банки оценили безопасность расчётов при цифровом рубле

https://static.news.ru/photo/12e679b8-9a84-11eb-923f-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крупные российские банки готовы принять участие в тестировании цифрового рубля и не сомневаются, что он станет пользоваться спросом у клиентов.

Особое внимание при этом следует уделить информационной безопасности, считают участники рынка, опрошенные РИА Новости. Предполагается, что цифровой рубль будет в форме уникального кода, который хранится в специальном электронном кошельке.

ВТБ готов принять участие в пилотных проектах, связанных с внедрением цифрового рубля. По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около двух лет, — отметил заместитель президента — председателя правления банка Вадим Кулик.

Также тестировать цифровой рубль согласны и другие ведущие кредитные организации страны. Основными рисками расчётов называется получение несанкционированного доступа к электронному кошельку и совершение мошеннических операций, считает глава службы информационной безопасности Новикомбанка Андрей Макоско.

Низкая осведомлённость населения по вопросам кибербезопасности существенно увеличивает данные риски, — отметил он.

Также в банках опасаются возможности перетока средств из безналичных платежей в цифровые рубли. Клиенты должны понимать их плюсы и выгоды, считает директор по инновациям и управлению данными Росбанка Ольга Маховая.

Допускается, что цифровой рубль поможет бороться с платёжным рабством, отметил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Банки получают доступ к кошельку физического лица из другой финансовой организации, что позволяет им играть активную роль в отношениях с клиентом. При этом для клиента почти не меняется «привычная картина мира», — объяснил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Банк России намерен в 2022 году протестировать прототип цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. По её словам, распределить этапы реализации проекта планируется «очень аккуратно». Так, работа над прототипом будет вестись до конца текущего года. Комплексным тестированием Центробанк займётся совместно с участниками рынка.