https://static.news.ru/photo/bf5376fe-1e22-11ea-b42a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa

Компания MoneyMan провела исследование и выяснила, сколько граждане России планируют потратить на продукты к новогоднему столу, украшение дома и подарки.

Как выяснилось, треть опрошенных собирается уложиться в 10 тысяч рублей, 28% респондентов готовы расстаться в праздники с 15 тысячами рублей, а ещё 9% хотят выделить из семейного бюджета не более 5 тысяч рублей на всё, пишут «Известия».

Десятая часть россиян может позволить себе отпраздновать Новый год более чем на 20–25 тысяч рублей, а 3% вовсе не планируют никаких особенных покупок.

Как сообщал NEWS.ru ранее, специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство работающих россиян готовы променять новогодний корпоратив на получение премии.