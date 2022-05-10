«Враг номер один»: Жулин об отношении американцев к Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин / Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе является главным врагом американцев. По его мнению, это может повлиять на её дальнейшую карьеру, передаёт Sport24.

Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Мне не хочется, чтобы это повлияло на её дальнейшую судьбу и карьеру. Сейчас Тутберидзе — враг номер один для всей американской среды фигурного катания, — сказал Жулин.

В Бостоне живёт и тренируется единственная дочь Тутберидзе Диана Дэвис.

Ранее сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков раскритиковал Международный союз конькобежцев (ISU) за отмену этапа Гран-при. Он выразил мнение, что это решение является следствием передела мира между Западом и Азий.