«Я однозначно за»: Cлуцкая о недопуске на Олимпиаду, дочери и Брэде Питте

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Ирина Слуцкая

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая провела в Москве традиционный турнир своего имени для юных фигуристов. На нем она дала эксклюзивное интервью NEWS.ru, рассказав о собственных проектах, карьере дочери Варвары, мотивации российских фигуристов в период отстранения от турниров и поездке на Олимпиаду.

«Хочется, чтобы одиночницы выступили на Олимпийских играх»

— Чем вам запомнился прошедший сезон в фигурном катании?

— Сейчас у нас сейчас очень много талантливой молодежи. Здорово, что не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из регионов. Это говорит о том, что там тоже есть достаточное количество льда, появляются тренеры, которые могут довести спортсменов до многооборотных прыжков.

Много хороших одиночниц. Хочется, чтобы они сохранили все свои таланты, способности на долгие годы, прорвались и выступили на Олимпийских играх. Атлеты из некоторых видов спорта же соревнуются.

Хочу, чтобы эта молодежь сумела себя показать на международной арене. И мальчишки у нас есть потрясающие, они очень сильно подтянулись. Я понимаю, что с тем набором элементов, которые я вижу в соцсетях и на соревнованиях, они могли быть в призерах и на чемпионате мира.

— На соревнованиях нет фигуристов из РФ, но иностранные о них помнят. Чемпионка мира Каори Сакамото говорила, что в случае возвращения россиянок ей будет сложнее, но она все равно их ждет. Даже тренирует четверной риттбергер.

— Я думаю, что адекватных людей больше, просто их не всегда видно. Когда ты побеждаешь и понимаешь, что главных соперников нет, возникает ощущение, что что-то не то. Я очень любила соревноваться, когда собирался крутой состав фигуристок и была большая конкуренция. Появлялась настоящая мотивация, нужно было скоординироваться, сконцентрироваться и выдать свой максимум. Хочется мира, добра и спокойствия, честного спорта.

— Вы успеваете взаимодействовать с иностранными специалистами и фигуристами?

— Мне негде с ними взаимодействовать, потому что мы сейчас работаем внутри страны. Но я более чем уверена, что, если я вдруг напишу тем, с кем раньше общалась, мне спокойно ответят.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Фигуристка Ирина Слуцкая с дочерью Варварой (слева) на катке «ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо"»

«Каждый атлет в душе ждет чемпионаты Европы и мира»

— Где российским спортсменам искать мотивацию, когда международные соревнования для них закрыты?

— Это очень сложно, причем состоявшимся спортсменам в сотни раз сложнее, чем молодым. У них есть какая-то надежда, что допуск рано или поздно случится, они успеют подготовиться и выступить. Тяжелее тем, кто прямо сейчас является лидером. Я не знаю, где искать мотивацию. Здорово, что наше государство поддерживает спорт и в настоящее время проводится очень много различных соревнований. Но каждый атлет в душе ждет чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры.

Сейчас основная задача — поддержать действующих спортсменов финансово и морально. Но еще важнее мотивировать и поддержать молодежь, наше будущее, не забыть вложиться в наш резерв, обеспечить достаточное количество тренировочных часов, проводить соревнования, выявлять таланты и работать с ними дополнительно.

— Соревнования нового формата вроде чемпионата России по прыжкам, Кубка Первого канала, турнира по шоу-программам могут стать дополнительной мотивацией?

— Это все очень здорово, поскольку такие состязания привлекают публику, помогают ребятам держать себя в форме, не бросать изучение многооборотных прыжков.

Это дополнительный заработок. Так и должно быть. Подобные проекты нужны, чтобы по-прежнему чувствовать себя значимым. Но это все равно никогда не заменит основных международных соревнований.

Воспользовалась бы шансом поехать на Олимпиаду

— Уже через два года пройдут Олимпийские игры в Италии. Как вы считаете, стоит ли в них участвовать, например, на тех же условиях, которые выдвинуты для отбора на Олимпиаду в Париже?

— У каждого человека в жизни есть профессия. К сожалению, у спортсмена, особенно у фигуриста, не та работа, которая будет у него каждый день и всю жизнь. Карьера проходит за очень короткое время.

Представьте, что у вас как у журналиста есть важный проект, ваша мечта, вы к нему готовитесь 5–10 лет. Наконец, вам предлагают взять интервью, например у Брэда Питта, но с условием, что нельзя сказать публично, из какой вы страны. Вы сделаете это?

— Конечно.

— И я бы поехала на Олимпийские игры. У каждого есть своя работа, хочется довести ее до самой высокой точки, до пика. Для спортсмена это Олимпийские игры. Все знают своих героев. Да, неприятно, что нет ни флага, ни гимна. Но спортсмен идет к этому всю жизнь, он хочет хотя бы попробовать, что это такое. Я однозначно за.

Существует множество подводных камней. Я глубоко не погружалась в условия допуска. Конечно, когда заставляют отрекаться от родителей, грубо говоря, это странно. Но если бы у меня был шанс поехать на Олимпийские игры, то я бы попробовала им воспользоваться. И не только ради собственных амбиций, но и для того, чтобы выступить за честь России и отечественного спорта высших достижений.

Во всем мире хорошо знают имена наших спортсменов. Пусть мир в очередной раз убедится в том, что Россия побеждает в любых условиях и обстоятельствах.

«Выполняем указ президента — развиваем массовый и профессиональный спорт»

— У вас есть проект «ЛЕД ЭТО…», который объединяет множество разных направлений, включая соревнования и ледовые шоу. Как пришла идея его реализации?

— Проект существует уже несколько лет. Почему он так называется? Помните, раньше была жевательная резинка «Любовь — это…» Она и сейчас есть. В этом проекте объединяется множество различных направлений: и соревнования, и спортивные сборы, и школа фигурного катания, и ледовые постановки, и проведение различных мероприятий. Это все сферы моей деятельности, которые касаются льда.

— Недавно вы анонсировали открытие собственной школы фигурного катания. Раньше вы уже участвовали в подобных проектах. В чем главная особенность новой школы?

— Раньше тоже были вполне успешные проекты, которые в один прекрасный день, скажем так, объединились в одном здании. Все, что располагалось в регионах, собралось в одну центральную школу. После этого все претерпело изменения, реструктуризацию, и школа открылась заново.

Главная задача — это атлеты, но мы не ограничиваемся только спортом. Если раньше у нас была только детско-юношеская школа, то сейчас двери открыты не только для детей, но и для взрослых. Мы выполняем указ президента — развиваем и массовый, и профессиональный спорт. К нам могут приходить группы со своими тренерами. Поэтому это масштабная работа, в результате которой, надеюсь, мы сможем и в стенах нашей школы вырастить через несколько лет чемпионов.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Фигуристка Ирина Слуцкая с дочерью Варварой

— Кроме этого, вы проводите популярные шоу, но при этом особой рекламы ледовых постановок нет.

— Мы показываем шоу не в Москве, а в регионах. У нас есть партнеры, которые занимаются рекламой в конкретных областях, куда мы приезжаем. В прошедшем зимнем сезоне у нас был достаточно большой тур по Белоруссии — более 10 городов — и по России. Мы выступали в Рязани, Туле, Коломне, Балашихе, Альметьевске, Нижнекамске, Сыктывкаре, Ухте, Череповце, Ярославле, Рыбинске, Калининграде, Тюмени и в других городах. Сейчас мы готовим тур на Дальний Восток и по Центральной России.

— Сейчас существует множество предложений шоу. Вы конкурируете с коллегами за зрителя?

— Каждый из нас предлагает абсолютно разные услуги. Кто-то работает исключительно со звездами. У меня немного другая позиция, в нашем шоу множество молодых, перспективных фигуристов. Кроме того, у всех продюсеров шоу различная ценовая категория. Я не могу сказать, что мы напрямую конкурируем, но в любом случае работаем в одной сфере деятельности. Какая-то конкуренция наверняка есть, но у каждого из нас свой зритель.

— Вы также иногда привлекаете звезд. Например, Евгения Медведева выступала в Доброграде на вашем спектакле «Двенадцать месяцев».

— Это была очень красивая, но разовая история, Женя сыграла роль зимы, и зрители высоко оценили такую коллаборацию. В основном в детских спектаклях я работаю с молодыми ребятами, особенно если мы говорим о новогодних турне. Это самое горячее время, мы проезжаем со сказками с декабря по январь от 30 до 40 городов. Титулованные артисты, к сожалению, часто заняты в это время в других проектах.

Кстати, со звездами фигурного катания у меня есть отдельное ледовое шоу «Гордость великой России», в котором со своими показательными выступлениями принимают участие олимпийские призеры, чемпионы мира, Европы и России, а также молодые, перспективные спортсмены и артисты оригинального жанра. На нем были Медведева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Ведущая церемонии двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпиады Ирина Слуцкая

«Моя задача — ни в коем случае не мешать дочери»

— В ваших спектаклях принимает участие дочь Варвара, которая занимается танцами на льду. Как ей удается совмещать спорт и шоу?

— Во время туров со спектаклями в прошлом сезоне у Вари, к сожалению, не было партнера в спорте, то есть нового еще не нашли. Поэтому она была свободна и приняла участие в сказке. Сейчас дочь очень плотно тренируется. Думаю, что вряд ли она будет играть в спектаклях в следующем сезоне. Варя будет соревноваться — сейчас она идет к достижению своих целей в спорте.

— Участие в шоу помогает в спорте?

— Очень сложно сказать. Если у тебя достаточно плотный график, то, конечно, участие в шоу сбивает. Если, например, в новогодние каникулы нет никаких соревнований, если правильно распределить физическую нагрузку, то это может помочь больше раскрыться артистически, по-другому относиться к публике, понимать, что все не страшно, и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Решение принимает тренер, в группе которого занимается Варвара.

— Вам как родителю не страшно было отдавать дочь в фигурное катание?

— Я не отдавала дочь, она сама захотела.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Дочь фигуристки Ирины Слуцкой Варвара

— Но вы не были против?

— Когда ребенок чего-то хочет, задача родителей — помочь ему, а не запретить. Моя задача — отдать дочь в хорошие тренерские руки. Помогать тем, чем я могу: заплатить за костюмы, поддержать морально, правильно кормить, помогать соблюдать график, помогать в школе. Но ни в коем случае не мешать. Если бы она сказала, что будет заниматься прыжками в воду, я бы ее поддержала. У меня такая жизненная позиция — дать детям попробовать то, что они хотят. Я могу предостеречь и предупредить, но каждый ребенок должен пройти свой путь со своими взлетами, падениями и ошибками.

— Обращается ли Варя к вам за моральной поддержкой, за советами, как настроиться на соревнования?

— Она в душе очень взрослая девочка. В век, когда информация легко доступна, она черпает многие вещи в интернете. Конечно, и со мной советуется, что-то спрашивает. Но если я отдала ребенка тренеру, значит, он должен помочь решить спортивные проблемы. На вопросы, которые касаются ее личной жизни, я отвечу, как и любая мама. Могу поделиться своими наработками, как сейчас говорят, лайфхаками. Мы общаемся каждый день, обсуждаем что-то. Но Варя безумно самостоятельная: сама просыпается по будильнику в полшестого утра, собирает себе всю еду и едет на тренировку. Она абсолютно самостоятельная единица, которая сделает все, что нужно.

— Решение перейти в танцы принимала она сама?

— Да. Однажды пришла и сказала: «Я не хочу больше быть в одиночном катании, хочу заниматься танцами. Мне очень нравится».

— Недавно появилась информация о том, что Варвара перешла в другую группу и пробует кататься в паре с Глебом Гончаровым. Удалось наладить сотрудничество?

— Мы оставим этот вопрос тренерскому штабу. Я не вправе комментировать.

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