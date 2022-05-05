В РУСАДА ответили главе НОК США, оценившей слова Путина о Валиевой В РУСАДА заявили, что в своей работе они чётко следуют требованиям WADA

Камила Валиева / Фото YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова отметила, что в своей работе они следуют требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает «Р-спорт». Таким образом Логинова отреагировала на слова главы Олимпийского комитета США Сары Хиршланд о том, что высказывание президента России Владимира Путина относительно допинга Камилы Валиевой может негативно повлиять на расследование. Ранее Путин намекнул, что не верит в допинг фигуристки.

В своей работе РУСАДА чётко следует положениям регламентирующих документов, а именно требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования, — сказала Логинова.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выигралаОлимпийские игры