Трусова опубликовала фотографию с Кондратюком в обнимку

Александра Трусова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова в своём Telegram-канале опубликовала фотографию с Марком Кондратюком. Фигуристы проводят совместный отпуск в Дубае.

На фото пара обнимается на фоне небоскрёба «Бурдж-Халифа».

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2022 в Пекине. Марк Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире на ОИ-2022.

Ранее серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном турнире Александру Трусову и олимпийского чемпиона ОИ-2022 в командном турнире Марка Кондратюка заподозрили в романтических отношениях.