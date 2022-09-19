«Спросите у патриота тренера-мамы»: Роднина о переезде фигуристов РФ в США Роднина заявила, что дочь Тутберидзе не могла сама принять решение о переходе в сборную США

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ирина Роднина

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала Metaratings.ru информацию о переходе российских фигуристов Дианы Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и Глеба Смолкина в сборную США. 19 сентября сообщалось, что оба спортсмена стали членами Федерации фигурного катания США.

Это вопрос не ко мне, а к нашему большому патриоту — тренеру-маме (Этери Тутберидзе. — NEWS.ru). Я более чем уверена, что такие решения ребенок, даже если ему 21 год (Дэвис 19 лет), сам не принимает. Он так или иначе советуется с тренерами, родителями. Мы слышали, что они должны выступать на Challenge Cup в США. Это говорит о многом и дает нам задуматься. Почему одни могут, а другие — нет, — сказала Роднина.

О том, что Дэвис и ее партнер по танцам на льду Смолкин будут выступать за США, сообщил в Twitter-канале The Skating Lesson американский журналист Дэвид Лис, который освещает фигурное катание.

3 августа стало известно о том, что Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США. Она провела в Соединенных Штатах Америки больше месяца. Тогда сообщалось, что Дэвис будет получать американское гражданство. Однако позже дочь Тутберидзе опровергла эту информацию, назвав себя российской фигуристкой.