«Скрытая реклама «Доширака»: как новый образ Косторной шокировал всех Чемпионке Европы по фигурному катанию снова не живётся спокойно

Алёна Косторная / Фото Guillaume Horcajuelo/EPA/TASS

Алёна Косторная — фигуристка-сюрприз. Громкие переходы, яркие интервью и невероятная любовь к смене образов — это всё про неё. Только за последний сезон фигуристка поменяла цвет волос шесть раз. Она красилась и в фиолетовый, и в красный. Последним (на данный момент) экспериментом Алёны стали оранжевые кудри. Как менялась чемпионка Европы и как на её эксперименты реагировали тренеры, родители и фанаты — рассказываем.

Из «Ангела» в бунтарку

Так сложилось, что в отечественном фигурном катании (особенно в группе Этери Тутберидзе) сформировался совершенно конкретный образ фигуристки. Это милая, юная, воспитанная и, конечно же, скромная девушка-чемпионка. До поры до времени Косторная идеально подходила под это описание. Нежная и трогательная программа «Ангел» (с этой короткой Алёна выступала в сезоне-2019/20), которая принесла фигуристке мировую славу, ещё больше дополнила этот образ.

Во многом из-за этого неожиданные перемены в жизни Косторной по всем направлениям стали шокирующими для публики. В какой-то момент у болельщиков перестал укладываться в головах (у некоторых до сих пор не укладывается) образ нежной зеленоглазой девушки с образом бунтарки, в которую постепенно превратилась фигуристка.

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Но принять это всё-таки нужно. Алёна уже давно доказала, что она не «Ангел». Это проявляется абсолютно во всём. Только за три года она сменила трёх тренеров. Перешла от Тутберидзе к Плющенко. От Плющенко к Тутберидзе. От Тутберидзе к Буяновой. Только за два сезона она сменила восемь (!) программ. Выступая под руководством Плющенко, Алёна презентовала четыре номера (две короткие, две произвольные). Вернувшись в группу Тутберидзе, вопрос поиска идеальной постановки также оказался актуальным. Сначала ей поставили одни программы на сезон. Затем, через пару месяцев, их поменяли.

Любительница ярких и дерзких образов

Постоянные перемены касаются и внешних факторов. Тяжело с ходу вспомнить фигуристку, которая так же часто экспериментировала бы со своей внешностью.

Яркий макияж на соревнованиях и шоу-программах со стразами и блёстки на лице стали чуть не визитной карточкой Косторной. В жизни фигуристка тоже предпочитает быть дерзкой. Это проявляется и в татуировках на теле, и в цвете волос. Вы только вдумайтесь: за последний год фигуристка шесть раз поменяла причёску.

Первые глобальные перемены произошли в межсезонье в прошлом году, когда фигуристка поехала на сборы в Новогорск с лиловым цветом волос. Через несколько недель оттенок стал ещё более насыщенным — тёмно-фиолетовым. Алёна признавалась, что она в восторге от этого яркого цвета волос. Правда, родителей впечатлить ей не удалось. Мать строго-настрого потребовала у Алёны, чтобы она вернула естественный оттенок.

У меня был день рождения, и у мамы было условие: либо я возвращаюсь к приемлемому цвету волос, либо меня налысо машинкой обреют. Я решила, что рисковать не буду, с учетом того что у меня одного из братьев уже так побрили. Я решила, что волосы мне дороже, — рассказала фигуристка.

Сезон-2021/22 Косторная начала в близком к естественному русому цвету оттенке, но уже через пару месяцев превратилась в шатенку. В новом образе она появилась на передаче «Вечерний Ургант». Закончились ли на этом эксперименты? Конечно же, нет.

Уже зимой фигуристка предстала перед публикой с красными волосами. Правда, этот опыт продлился недолго. Вскоре она снова перекрасилась в блондинку.

Как-то одну из своих перемен в имидже она прокомментировала фразой «Не живётся мне спокойно». Лучше и не скажешь. После красных и фиолетовых волос казалось, что Косторная уже не сможет ничем удивить. Как же мы ошибались!

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Пару дней назад фигуристка опубликовала фотографию с... рыжими длинными кудрями. Сверхоригинальный образ шокировал публику. И явно не в положительную сторону. Хоть Алёна и просила тех, кому не понравится её новый эксперимент, воздержаться от комментариев, но это было невозможно сделать. Критики вылилось на неё немало.

Фанаты в шоке

— Алёна мне симпатична, но у неё явно дисгармония внутри с самой собой. Наверное, от недореализованности. От этого и бесконечные смены образов. Пожалела бы она свои волосы. Так их в конец убить можно. И да, эти рыжие кудри ей вообще не идут. (vorona3223)

— Только мне одному показалось, что это просто ужасно? (oldparakhod)

— Теперь ждём, когда налысо побреется! А что, гулять так гулять! (magnitogorski)

— Скрытая реклама «Доширака». Смотришь на неё и сразу хочется съесть лапшу в томатном соусе. (alekseimetr)

— Когда Бог раздавал мозги, кто-то стоял в очереди к парикмахеру. (Эразм)

Зря болельщики так сильно переживают. Уже к началу нового сезона фигуристка вернётся к более естественному цвету волос. Правда, это совсем не значит, что эксперименты фигуристки на этом подойдут к концу.