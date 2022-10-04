«Купи себе плед»: Плющенко и Ягудин устроили выяснение отношений в Сети Плющенко и Ягудин поругались на просторах интернета

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Фигурист Евгений Плющенко

Два российских экс-фигуриста олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин устроили перепалку в Сети. Начал размен Плющенко в интервью «Матч ТВ».

Все началось с ответа Плющенко на вопрос о том, не собирается ли он посоревноваться с Ягудиным на турнире по шоу-программам, который пройдет 18–19 марта в Москве.

Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует, — сказал двукратный олимпийский чемпион.

В ответ на это Ягудин выложил в соцсетях картинку, где сравниваются его личные достижения с достижениями Плющенко. И по большинству позиций там преимущество у Ягудина, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Плющенко отреагировал на это своим постом в соцсетях, где упрекнул коллегу в том, что тот утратил интерес к фигурному катанию.

Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по восемь часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты «Жизнь». Для тебя все это давно стало куда интереснее и дороже льда! — написал Плющенко.

Плющенко — олимпийский чемпион Турина-2006 в одиночном катании и Сочи-2014 в командных соревнованиях. Ягудин выиграл золото Солт-Лейк-Сити-2002 в одиночном катании.

3 сентября Плющенко высказал мнение о призыве спортсменов в армию. По его словам, члены сборной не должны служить.