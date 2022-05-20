Канадская Забияко: Почему отъезд фигуристки в — не повод для истерии Непопулярное мнение о трансфере Натальи Забияко

Наталья Забияко, Александр Энберт / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие предвкушали, что одним из негативных последствий санкций может стать отток российских спортсменов в другие страны. Долго ждать подобных историй не пришлось. На днях стало известно, что российская фигуристка Наталья Забияко не просто возобновила карьеру, но и перебралась в Канаду. Теперь она будет выступать с Закари Дейлманом под руководством Бруно Маркотта. Неожиданное (хотя, в каком-то смысле ожидаемое) известие взбудоражило мир фигурного катания. Серебряную призёрку Олимпийских игр-2018 в командном турнире уже успели назвать предательницей, тварью и проституткой. А справедливо ли это? Разбираемся.

Вообще у Натальи Забияко сложился максимально нетипичный и в то же время очень непростой путь в фигурном катании. Всё началось с того, что фигуристка в далёком 2014 году сменила сборную Эстонии на сборную России. Да-да, переезд в Канаду — это не первый опыт фигуристки перехода под флаг другой страны.

Забияко родилась в Эстонии, где, собственно, и начала свою карьеру. Причём в качестве одиночницы. Несмотря на хорошие результаты (в 14 лет стала лучшей юниркой страны), Наташа захотел сменить дисциплину. В Эстонии перейти в парное катание не удалось — не смогли подобрать партнёра. Но, к счастью, фигуристку заметили в России. Она, недолго думая, приняла приглашение от нашей федерации. Сказать, что в Эстонии были разочарованы её решением — не сказать ничего.

В России поначалу всё складывалось у Наташи хорошо. Она попала в руки опытного тренера Нины Мозер, с пятой попытки смогла найти своего партнёра. Им стал Александр Энберт. Пара начала быстро прогрессировать и даже разучивать сложные элементы. Правда попытки усложнить программы чуть было не стоили фигуристки жизни. На одной из тренировок Наташа упала с выброса тройного акселя и очень сильно ударилась головой об лёд. Следующие десять дней фигуристка провела в полубессознательном состоянии в реанимации. Был риск на этом закончить со спортом совсем. Но до крайних мер не дошло. Хотя совсем без последствий тоже не обошлось — Забияко частично потеряла слух.

Наталья Забияко и Александр Энберт Naoki Nishimura/AFLO/GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка через некоторое время вернулась на лёд и уже вскоре их пара стояла на пьедестале главных стартов сезона. Они с Энбертом взяли бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, но главное их достижение пришлось на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане, где они стали серебряными призёрами в командном турнире.

И когда казалось, что на этом все испытания остались позади, что теперь их пара закрепится в лидерах российского фигурного катания, жизнь подбросила очередной неприятный сюрприз. Александру Энберту запретили продолжать заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне. Забияко, хоть и была на пике формы в тот момент, но тоже в итоге приняла решение завершить карьеру.

И теперь она возвращается. Спустя четыре года (если брать в счёт последний официальный старт). Правда теперь она будет выступать за Канаду. И это обстоятельство явно устраивает не всех. В адрес Забияко посыпалось огромное количество негативных комментариев. В том числе из уст прославленных фигуристов. Так, например, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что отъезд Забияко в Канаду не самая большая потеря.

А кто это такая? Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях? Я знаю многих призёров Олимпиад, но серебряная медаль в командных соревнованиях — это утешение. Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от её перехода всё равно, у нас есть много более именитых спортсменов, — сказала Роднина.

Ещё жёстче на эту тему высказались депутаты Госдумы. Например, Виталий Милонов назвал Забияко проституткой. Он предположил, что фигуристка задержится в Канаде ненадолго.

А потом её выбросят, как и всех остальных. И будет она там спиваться, — сказал Милонов.

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил не мелочиться и лишить фигуристку всех наград и гражданства.

Она оказалась тварью. Не надо жалеть таких предателей, — заявил он.

И это только небольшая часть из всех «добрых» пожеланий, которые прилетели в адрес спортсменки. В сложившейся ситуации хочется спросить у вышеперечисленных ораторов (и не только): А что, собственно, вы все ожидали?

Российский спорт и фигурное катание, в частности, полностью изолировали. Можно, конечно, сколько угодно говорить, что у нас и без международных стартов высокий уровень конкуренции, но любой хотя бы более-менее смыслящий в спорте человек понимает, что отсутствие больших турниров, опыта выступления с сильнейшими — это катастрофа. И ведь абсолютно непонятно, сколько продлится бан. Изоляция может продлиться как один сезон, так и несколько. И как в такой ситуации быть спортсменам? Довольствоваться этапами Кубка России в Сызрани и Нижнем Новгороде?

Наталья Забияко и Юрий Ларионов, 31.05.2014 Антон Денисов/РИА Новости

Предложение, конечно, невероятно заманчивое, но абсолютно любой спортсмен живёт для того, чтобы выигрывать большие старты: чемпионаты Европы, мира, Олимпиады. Это, почему-то, понимает не каждый.

Поэтому совершенно объяснимо и понятно желание некоторых спортсменов найти какие-то альтернативные пути в сложившейся непростой ситуации. Век спортсмена (особенно в фигурном катании) настолько короткий, что кому-то не кажется возможным сидеть и ждать у моря погоды. И в этом нет ничего критического.

Забияко и так потеряла кучу времени, и так прошла через столько трудностей: от травм до вынужденного завершения карьеры из-за партнёра. Разве она не заслужила после всего этого распоряжаться со своей судьбой так, как считает нужны? Кажется, что вполне заслужила.