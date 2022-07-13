Губерниев призвал Тутберидзе к ответу из-за допинг-скандала с Валиевой Комментатор Губерниев заявил, что надеется на открытое расследование дела фигуристки Валиевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец заявил, что рассчитывает на открытое расследование дела фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб фигуристки должны ответить за случившееся.

Я надеюсь все-таки, что будет проведено какое-то расследование. Что и Этери Тутберидзе, и команда ответят на вопросы, что произошло. Что это будет все достаточно открыто, чтобы мы поняли, что это недоразумение, к чему я все-таки склоняюсь, — заявил Губерниев.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.