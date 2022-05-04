Фигуристов Трусову и Кондратюка заподозрили в романтических отношениях В Сети появилось совместное фото фигуристов Трусовой и Кондратюка с отдыха в Дубае

Марк Кондратюк / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном турнире Александру Трусову и олимпийского чемпиона ОИ-2022 в командном турнире Марка Кондратюка заподозрили в романтических отношениях. В Telegram-канале «Тулуп Тутберидзе» появилось совместное фото фигуристов с отдыха в Дубае.

На фотографии Трусова и Кондратюк идут, взявшись за руки. Снимок сделан в низком качестве.

Также отношения фигуристов подтвердила в своём Telegram-канале близкая подруга Камилы Валиевой и участница шоу «Танцы» Ева Уварова. На вопрос от одного из пользователей соцсетей, встречаются ли Саша с Марком, она ответила: «Теперь да».

Ранее Трусова рассказала, с кем бы встала в пару. Она заявила, что в качестве партнёра выбрала бы Алексея Тихонова