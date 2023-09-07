Допинг-скандал Валиевой: почему CAS медлит с решением, лишат ли ее медали В крови фигуристки в 2021 году нашли триметазидин, который запрещен WADA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года фигуристка Камила Валиева стала фигуранткой допингового скандала. Ее обвинили в употреблении триметазидина. Спортивный арбитражный суд (CAS) анонсировал заседание по делу спортсменки, которое пройдет с 26 по 29 сентября. Почему все так затянулось и какое решение могут вынести — в материале NEWS.ru.

Что произошло с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

На Олимпиаде-2022 15-летняя Камила Валиева помогла сборной России завоевать золотые медали в командном соревновании по фигурному катанию. Однако перед личным турниром в допинг-пробе ученицы Этери Тутберидзе, взятой в конце декабря 2021 года на предолимпийском чемпионате России, были обнаружены следы препарата триметазидина, который Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в список запрещенных препаратов для профессиональных спортсменов в 2014 году.

На заседании во время Игр CAS принял решение допустить Валиеву до личных соревнований в связи с тем, что на момент сдачи пробы она была несовершеннолетней и для определения степени ее вины необходимо провести дополнительное расследование. В итоге Камила не получила медали в личных заездах, заняв четвертую строчку в турнирной таблице.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Почему CAS так долго не принимает решение по Валиевой

Главное расследование проводило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в закрытом формате. В октябре 2022 года агентство выпустило заявление, согласно которому все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинения и окончательное решение, являются конфиденциальными. К тому моменту прошло девять месяцев после обнаружения допинга в крови Валиевой, однако итоговое решение представители РУСАДА так и не опубликовали.

Лишь в январе 2023-го независимый дисциплинарный комитет агентства заявил, что Валиева невиновна. Но ее победа на чемпионате России была аннулирована. В свою очередь РУСАДА считает, что спортсменку следует признать виновной и сделать ей выговор.

WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) направили апелляцию в CAS. Всемирное антидопинговое агентство требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать все ее результаты с 25 декабря 2021 года. Вторая организация добивается отстранения Камилы от соревнований на срок, который определит спортивный арбитражный суд.

CAS объединил все апелляции в одну и рассмотрит дело 26–29 сентября. Слушание пройдет в закрытом формате в Лозанне.

Когда будет принято решение по Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович в интервью NEWS.ru высказала свою точку зрения о том, почему расследование дела Валиевой заняло больше года.

«Когда идет речь про важные результаты — про олимпийскую медаль, где вовлечен CAS, дела практически всегда рассматриваются больше года, если только стороны не договорились об ускоренных слушаниях. Но мы знаем, что стороны не договаривались об этом, поэтому все рассматривается в общем режиме. И такие сроки как раз вписываются в обычный порядок рассмотрения CAS», — сказала Анцелиович.

По ее словам, необходимо предоставить возможность всем сторонам объяснить свою позицию, поэтому на ближайших слушаниях решение не будет официально озвучено.

«Арбитры заслушают стороны и возьмут паузу для принятия решения. Его озвучат когда-то после слушаний. Сроки оглашения решения достаточно гибкие, они могут продлеваться на усмотрение CAS. Думаю, что до конца 2023-го какое-то решение примут, потому что, думаю, арбитры понимают, что очень много спортсменов ожидают этого решения, все хотят понять судьбу олимпийской медали», — считает Анцелиович.

После слушания Коллегия CAS обсудит и подготовит арбитражное решение. «На данном этапе невозможно указать, когда будет объявлено окончательное решение», — сообщается в заявлении суда.

Стороны смогут подать апелляции в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Каким будет вердикт по Валиевой

Камила Валиева может быть дисквалифицирована на четыре года (с декабря 2021-го). Возможно, наказание будет менее суровым из-за особых обстоятельств: фигуристка несовершеннолетняя, поэтому по отношению к ней действуют правила о незащищенных спортсменах. Об этом NEWS.ru рассказала спортивный юрист Анна Анцелиович.

«РУСАДА просит дать сниженную санкцию, соответственно, мы можем говорить о том, что сторона спортсменки будет отстаивать позицию о незначительной вине или халатности. И, в принципе, к незащищенным лицам достаточно благосклонны арбитры CAS. Они смотрят и на степень доказательств, предоставляемых спортсменами. Поэтому стоит ожидать, что стандартные санкции в виде четырех лет дисквалификации, которые запрашивает WADA, не будут применены, а будет значительное снижение», — сказала Анцелиович.

По мнению юриста, будет учитываться концентрация триметазидина. Как добавила Анцелиович, Валиева тестировалась накануне и во время Олимпиады.

«Все пробы чистые, соответственно, медаль получена явно не под воздействием запрещенной субстанции. И результаты повлияют на всю команду, поэтому тут примут во внимание комплекс обстоятельств и примут решение по медали отдельно», — заключила юрист.

Почему CAS не допустил до заседания представителей США

25 августа олимпийская сборная США по фигурному катанию написала письмо на имя генерального секретаря CAS Матье Риба с призывом допустить по одному представителю от их коллектива, а также от сборных Канады и Японии к закрытым слушаниям по делу Камилы Валиевой для прозрачности процесса.

«Это придаст нам, спортсменам, большую уверенность и понимание процесса, а также может повысить доверие общественности к окончательному решению и олимпийскому движению в целом», — говорится в документе, опубликованном в социальной сети X (бывшая социальная сеть Twitter) журналистом USA Today Кристин Бреннан.

6 сентября CAS ответил отказом на просьбу в связи с закрытым заседанием.

Чем Валиева занимается в течение последнего года

Несмотря на длительное разбирательство, 17-летняя спортсменка продолжает участвовать в соревнованиях по фигурному катанию и различных шоу. После возвращения из Пекина в феврале 2022 года Валиева приступила к тренировкам, в марте выступила на Кубке Первого канала. В апреле фигуристка приняла участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание» и в шоу «Чемпионы на льду» и появилась на гала-вечере «Ледникового периода» на юбилее Татьяны Тарасовой. В декабре 2022-го она заняла второе место на чемпионате России.

В августе 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список участников предсезонных прокатов сборной, среди спортсменов есть и Валиева. Они представят свои программы 16–17 сентября в «Мегаспорте» в Москве.

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