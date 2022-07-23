Депутат Госдумы оценил отмену мастер-класса Трусовой в Швеции Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы назвал абсурдом отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Трусова

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев назвал абсурдным решением отмену мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме по требованию Федерации фигурного катания Швеции. По его словам, этот глупый поступок не имеет ничего общего со спортом, передает Metaratings.ru.

Это абсурдное решение в первую очередь направлено против своих граждан, которые купили 80% билетов. Совершенно глупый поступок федерации не имеет ничего общего со спортом и тем более с фигурным катанием, — сказал Свищев.

По его словам, раз люди в Швеции купили билеты на мастер-класс Трусовой, значит, они уважают ее заслуги и не интересуются политикой.

Об отмене мастер-класса фигуристки, который должен был пройти 27–28 августа, стало известно 22 июля. Помимо семинара планировалось также выступление Трусовой.