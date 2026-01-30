Зимняя Олимпиада — 2026
К чему снится смерть человека: хорошая весть или беда?

К чему снится смерть человека К чему снится смерть человека Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сон, в котором умер человек, часто пугает, но популярные сонники трактуют его позитивно. Миллер считает: это предвестие долгой жизни и успеха для спящего. Ванга связывает видение с переменами к лучшему, избавлением от проблем. Фрейд видит в нем подавленные страхи или конец неудачным отношениям, а исламский сонник обещает выздоровление больных и удачу в делах.

Умер родственник? Это символ крепких семейных уз, гармонии дома. Если приснился покойный родитель — ждите поддержки свыше, благословения. Смерть брата или сестры сулит разрешение конфликтов, примирение.

Друг умер во сне — к укреплению дружбы, совместным победам. Знакомый скончался — избавление от мелких хлопот, новые перспективы в общении.

Мужчине такой сон предвещает карьерный рост, преодоление препятствий силой воли. Женщине — обновление в личной жизни, гармонию в отношениях, возможно, беременность или творческий подъем. Лофф настаивает: смерть во сне — это всегда рождение нового этапа.

Не бойтесь: сны о смерти очищают ауру, дарят силы. Анализируйте эмоции — страх усиливает предупреждение, радость подтверждает удачу. Сонники единодушны: это знак трансформации, а не конца.

Ранее мы выяснили, к чему снится один и тот же человек.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
