Гороскоп на неделю с 11 мая: что ждет каждый знак зодиака?

В период с 11 по 17 мая астрологи советуют каждому получше присмотреться к тем, кто вас окружает, чтобы вовремя заметить, кому требуется помощь. Первые дни недели обещают быть удачными. Отдельные поступки вашего партнера способны вас разочаровать, но постарайтесь не читать нотаций и не давать наставлений. Вторая половина недели подходит для командировок, переговоров и заключения договоров. В круговороте событий возможно зарождение новой симпатии или даже начало любовного романа, однако не мешайте личные отношения с работой. Приучайте себя не отвлекаться на бытовые заботы, когда вы на рабочем месте. И напротив, не пытайтесь улаживать служебные вопросы в домашней обстановке.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Овна

Для Овнов начинается удачное время, чтобы наконец разобраться с делами, которые вы давно откладывали. Кто-то из родных или друзей может критиковать ваше шаткое финансовое положение. Если вы проявите инициативу, есть шанс исправить ситуацию. А если оставить все без изменений, то нынешние трудности только усилятся.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Тельца

Тельцам сейчас не следует зацикливаться только на себе и своих желаниях. Вы чересчур часто пропускаете мимо ушей чужое мнение и привыкли все решать в одиночку. Остерегайтесь собственного эгоизма и равнодушия, иначе окружающие могут ответить вам тем же.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Близнецов

Близнецам стоит обратить внимание на самочувствие. Если пустить болезнь на самотек, она может затянуться. Не исключены ссоры в кругу семьи — не перекладывайте свои заботы на близких, старайтесь разбираться с ними самостоятельно. Ваша интуиция сейчас особенно остра — доверьтесь ей, и вы сумеете найти выход из любой сложной ситуации.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Рака

На этой неделе у Раков есть все шансы воплотить в жизнь свои мечты, надежды и устремления. Вы ощутите собственную значимость и мощь, почувствуете готовность действовать ради себя. Не рассчитывайте на поддержку со стороны — вы сами творец своего благополучия.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая по знакам зодиака Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 11 мая для Льва

Львы, которые трудились не покладая рук, наконец увидят плоды своих усилий. Не отвергайте помощь приятелей и тех, кто желает вас поддержать. Внимание со стороны окружающих способно подтолкнуть вас вверх по служебной лестнице. Ваше эмоциональное состояние останется на высоте, что благотворно отразится на умении продемонстрировать итоги вашего труда в наиболее выгодном свете.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Девы

Дев на этой неделе ждет неожиданное, но благоприятное стечение обстоятельств, которое позволит добиться поставленных целей. В рабочем коллективе не исключены споры и обостренная конкуренция. Вероятно, вы получите новость, которая потребует от вас сосредоточенности и немедленных действий.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Весов

Для Весов наступает время, полное романтики и подлинных эмоций. Возможны объяснения в любви или даже брачные предложения. В работе ждите любопытных идей от руководства, хорошенько их обдумайте.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Скорпиона

Скорпионам не стоит излишне раскрываться и доверять кому попало, иначе это обернется неприятностями. Хорошее время для представителей старшего поколения: отличный период для прогулок, поездок или спортивных занятий. У вас все получится, так что если новое знакомство вас воодушевляет, смело развивайте отношения с этим человеком.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая по знакам зодиака: время оказывать помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 11 мая для Стрельца

Для Стрельцов наступает момент, когда они почувствуют прилив энергии, вдохновения и жажду нового. Появится много сил для достижения поставленных целей. У вас есть возможность добиться успеха в финансовых вопросах, но действовать следует аккуратно.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Козерога

Козероги, посвятите эту неделю самим себе. Прогуляйтесь по улице, порадуйтесь солнцу и осознайте, насколько прекрасна ваша жизнь. Не поддавайтесь нервному напряжению и сторонитесь уныния. Не беритесь за новые начинания: итог может вас расстроить.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Водолея

Всю эту неделю Водолеям будут поступать разные соблазнительные предложения от друзей и приятелей. Будьте бдительны и не слишком легковерны — ведь бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Новые симпатичные люди на деле могут оказаться не теми, за кого себя выдают.

Гороскоп на неделю с 11 мая для Рыб

Рыб на этой неделе могут закрутить захватывающие любовные связи, которые возникнут неожиданно. К сожалению, это способно обернуться разочарованием и душевной болью. Скорее всего, вам придется поддерживать своих друзей.

