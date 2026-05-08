Гороскоп на 9 мая: Львам ждать везения, Девам радоваться мелочам

Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака говорит, что на первый план выйдут общественные дела. День хорош для активной совместной работы и взаимопомощи. Будьте готовы, что родные попросят у вас совета. Кроме того, день отлично подходит, чтобы забыть о своих проблемах и помочь другим, и это принесет вам неожиданную радость.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна: если вчера вы были уверены в победе, то сегодня увидите, как ваши задумки разваливаются. Это лишний раз доказывает, что не стоит рассчитывать только на один путь. Приготовьте запасной вариант. Купите несколько новых книг, займитесь самообучением. Жизненные перемены потребуют от вас более глубоких знаний, чем те, что есть сейчас. Этот день замечательно подходит для прогулок у моря или по набережным.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца: сегодня обстоятельства требуют от вас спокойствия. Ваша удача сильно зависит от умения держать эмоции под контролем. Если предстоит трудный разговор с родным человеком, наберитесь терпения. Это всегда тяжело, но иногда очень нужно, чтобы все прояснить. Старайтесь быть честными в любом споре. Ваша впечатлительность сегодня может вам навредить, так что не верьте сразу всему, что услышите.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов: вы слишком сильно зависите от того, что думают другие. Звезды советуют вам опираться на свой личный опыт и перестать равняться на чужое мнение. Наберитесь смелости и идите против толпы — скоро они сами скажут, что вы были правы. Попросите поддержки у близких, они будут рады помочь и дать дельный совет. Учитесь работать сообща — этот навык еще пригодится. Проводите больше времени на природе, подальше от города.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака: сегодня вам лучше быть внимательнее на дороге. Это касается и водителей, и пешеходов. Не забывайте о безопасности. Следите за своим самочувствием, особенно за давлением. Не пейте алкоголь и не ешьте жирное. Займитесь самыми важными делами, а мелочи оставьте на потом. Сегодня вы можете найти новое хобби, которое в будущем станет источником дохода. Будьте открыты для новых знаний и не ленитесь искать информацию.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва: планеты в этот день помогают творческим людям. Львам будет везти, и день наполнится хорошими эмоциями. Если намечено творческое событие, не пропускайте его — там вы найдете много интересного. Возможно, вы чувствуете, что ваши старания недооценивают, но это пройдет.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы: вам стоит поменять взгляд на жизнь. Вы слишком часто замечаете только плохое, а хорошее считаете обычным делом. Учитесь видеть радость в маленьких вещах — и ваша жизнь станет намного ярче. Это повлияет и на общение с окружающими, добавит понимания и положительных эмоций.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов: вам нужно научиться слушать других и работать в команде. Если вы до сих пор не умеете хорошо ладить с людьми, совместная работа поможет добиться больших успехов. В личной жизни ждите перемен, которые вызовут разные чувства. Не застревайте на проблемах, продолжайте идти к своим целям. Сегодня вам надо проявить упорство, чтобы получить результат. В отношениях с близкими будьте чуткими и мягкими.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона: вы проведете день в мыслях о том, что ждет вас впереди. Возможны перемены в работе. Будьте к ним готовы, не тратьте много денег и пока не стройте долгосрочных планов. В личной жизни ничего не изменится, и это хорошо, так как вы сможете сосредоточиться на работе или учебе.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца: не стоит встревать в чужие ссоры, чтобы не нажить врагов. Контролируйте свои эмоции. Сегодня есть риск сказать лишнее. Аккуратно выбирайте темы для разговора, иначе это испортит отношения с близкими друзьями. Избегайте людных мест и постарайтесь побыть дома. Внимательно проверьте пароли, чтобы никто не украл ваши личные данные.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога: не спешите с выводами о малознакомых людях. Это может привести к плохим последствиям. Обратите внимание на отношения с друзьями — может, кто-то из них чем-то недоволен. Узнайте причины и попробуйте наладить контакт — их поддержка может вам пригодиться. Будьте тактичны с близкими, чтобы не потерять их доверие.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея: у вас будет непростой день. Проблемы с родными могут усилиться, так как звезды предсказывают споры. От вас потребуется проявить лидерские качества, которыми вы не всегда пользуетесь. Не идите против совести — потом пожалеете. Хитрость только все испортит. Сегодня вам захочется перемен, но начните с малого — переставьте мебель. Не спешите покупать что-то дорогое, импульсивные покупки часто ведут к разочарованию.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб: сегодня ваши старые желания и мечты могут начать сбываться. Не требуйте от судьбы слишком многого, удача уже на вашей стороне. Вечером побывайте в новом месте, где встретите много интересных людей. Не бойтесь звать близких на помощь. Избегайте сладкого и жирного сегодня.

