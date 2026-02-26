Фаза Луны сегодня, 26 февраля 2026 года. Свадьба, рыбалка, ЗОЖ

Фаза Луны сегодня, 26 февраля: какая сегодня Луна — готовимся к триумфу, чешем котиков

Сегодня, 26 февраля, в 10:42 по московскому времени начнутся 10-е сутки лунного цикла. Их прохождение займет у Луны более 25 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Рак продолжает управлять спутником Земли, поэтому форс-мажоров не предвидится. Растущая фаза уже в течении ближайшей недели закончится полнолунием.

Краткое описание 10-го лунного дня

Сегодняшний день будет насыщен энергией, однако вовлекаться в серьезные дела не рекомендуется. Лучший вариант — провести это время с пользой для здоровья.

Здоровье и внешний вид

В этот период желательно придерживаться легких диет, заниматься закаливанием и принимать водные процедуры. Люди, страдающие от хронических заболеваний, могут почувствовать облегчение. Но если недомогание возникло именно сегодня, лучше обратиться к врачу. Смена внешности и посещение салона красоты окажут положительное воздействие на здоровье волос, кожи и ногтей.

Работа и финансы

Если вы работаете в этот день, то он пройдет спокойно. Но при одном условии: если вы будете четко следовать заранее разработанному плану. Переговоры, сделки и обращения в различные инстанции будут удачными.

Семья и отношения

Сегодня удачный день не только для заключения брака, но и для зачатия долгожданного малыша. Это также отличный момент для примирения с родственниками или для разрешения конфликтных ситуаций.

Природа

Рыбалка сегодня будет удачной, а улов — богатым. Садоводы должны заняться подкормкой домашних растений. Владельцам домашних животных следует обратить внимание на состояние кожи и шерсти своих питомцев. С приближением весны и линьки в рацион животных стоит включить необходимые макро- и микроэлементы для обеспечения благополучного процесса смены шерсти.

