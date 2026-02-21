Фаза Луны сегодня, 21 февраля 2026 года. Пора свиданий и мегапроектов

В 08:26 по часовому поясу столицы сегодня, 21 февраля, Луна перейдет в 5-е сутки нового лунного цикла. Они продлятся до 08:35 22 февраля.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

В 5-е лунные сутки Луна начнет переход под влияние трудолюбивого, упорного и романтичного Тельца. Растущая фаза будет идти до 3 марта, когда нас ждет полнолуние.

Что ждать от 5-х лунных суток?

Сегодняшний день занимает важное место в лунном календаре. Если вы заранее составили детальный план действий, сейчас как раз настало подходящее время, чтобы начать его реализацию. Все новшества и изменения, начатые сегодня, имеют хорошие шансы на успех при условии, что вы сами в это верите.

Природа

Любители рыбалки сегодня смогут порадоваться отличному клеву и богатому улову. Садоводам пора заняться вопросами, связанными с низким уровнем влажности в помещениях. Владельцы собак и кошек должны проверить ветеринарные паспорта своих питомцев, чтобы не пропустить очередные прививки и вовремя провести профилактику глистов или обработку от блох и клещей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Брак и любовь

День не подходит для заключения брака, но идеально подходит для романтических встреч, общения с родными.

Внешность и здоровье

В этот день важно внимательно относиться к своему здоровью: избегайте переедания или голодания, откажитесь от алкоголя и постарайтесь ограничить мясные продукты в рационе. Будьте осторожны с любыми недомоганиями: они могут предвещать серьезные проблемы.

Работа и деньги

А вот для запуска новых бизнес-проектов этот день не самый удачный. Лучше всего завершить старые дела и активно подготовиться к реализации уже запланированных контрактов. Что касается финансовых вопросов, сегодня стоит уделить время погашению долгов.

